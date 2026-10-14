Tydzień od pierwszego ataku nożownika w szkole. Policja zatrzymuje kolejne osoby

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP MediaRoom
2026-10-14 11:38

Mija tydzień od pierwszego z głośnych ataków nożowników w polskich szkołach, a policja wciąż prowadzi wzmożone działania. Funkcjonariusze sprawdzają placówki oświatowe, reagują na niepokojące sygnały i monitorują internet. Do środowego poranka skontrolowali blisko 138 tys. szkół i zatrzymali 183 osoby - poinformowała policja.

Radiowóz i policjanci przed szkołą. O zatrzymaniach 183 osób i kontrolach placówek przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Od początku akcji policja skontrolowała blisko 138 tys. placówek i zatrzymała 183 osoby.
  • Do godz. 6 w środę odnotowano 472 zdarzenia związane z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.
  • Rząd zapowiada utrzymanie specjalnego nadzoru nad bezpieczeństwem w szkołach tak długo, jak będzie to konieczne.
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Policja sprawdza szkoły i reaguje na niepokojące sygnały

Ogólnopolska akcja ruszyła w piątek po ubiegłotygodniowych aktach przemocy w placówkach oświatowych. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkół.

Funkcjonariusze we wpisie na platformie X przekazali, że do godz. 6 w środę policja odnotowała 472 zdarzenia, w których prowadzi czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Od początku działań skontrolowano blisko 138 tys. placówek, a 183 osoby zostały zatrzymane.

Policjanci przez całą dobę monitorują także internet, szukając informacji mogących wskazywać na zagrożenie.

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Liczba zatrzymanych rośnie

Policyjne statystyki pokazują, że działania obejmują coraz więcej placówek, a funkcjonariusze podejmują kolejne interwencje. Jeszcze we wtorek rano policja informowała o 415 zdarzeniach, 167 zatrzymanych osobach i blisko 108 tys. skontrolowanych placówek. W ciągu kolejnych godzin liczba odnotowanych zdarzeń wzrosła więc o 57, a zatrzymanych - o 16. Policja sprawdza kolejne sygnały i prowadzi czynności w sprawach, w których zachodzi podejrzenie naruszenia prawa.

Specjalny nadzór nad szkołami pozostanie

Podczas poniedziałkowej narady poświęconej bezpieczeństwu w szkołach premier Donald Tusk zapowiedział, że wzmożony nadzór będzie utrzymywany tak długo, jak pojawiać się będą sytuacje budzące niepokój.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podkreślił z kolei, że akcja potrwa co najmniej przez kilka najbliższych dni. Jeśli sytuacja będzie tego wymagała, działania policji zostaną zintensyfikowane lub przedłużone.

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