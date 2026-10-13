Stracił żonę po ataku ucznia w szkole. Mąż Darii wyznał, że nie otrzymał pomocy psychologicznej

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
2026-10-13 16:15

We wtorek odbyło się pożegnanie 37-letniej Darii, która zginęła podczas ataku nożownika w szkole w Leszczydole-Nowinach. Jej bliscy i znajomi zgromadzili się, by oddać jej hołd. Kiedy tłum na cmentarzu kierował się do wyjścia, mąż zamordowanej kobiety trwał przy jej grobie. Wdowiec podzielił się zaskakującym wyznaniem.

Tragiczny atak nożownika. Śmierć Darii w szkole w Leszczydole-Nowinach

Dramat rozegrał się 8 października w placówce oświatowej w Leszczydole-Nowinach. 37-letnia Daria, pełniąca obowiązki woźnej, padła ofiarą brutalnej napaści ze strony 15-letniego byłego ucznia. Zdarzenie miało miejsce podczas jej rozmowy z matką jednego z dzieci. Odniesione rany okazały się śmiertelne. Agresor zaatakował także dyrektorkę i nauczycielkę.

Zamordowana kobieta osierociła dwóch synów, pozostawiając lokalną społeczność w szoku. Wtorkowe uroczystości pogrzebowe zgromadziły tłumy, w tym krewnych, przyjaciół i społeczność szkolną, pragnącą uczcić jej pamięć.

Woźna zginęła w szkole z rąk 15-latka. Bliscy pożegnali Darię. Oddała życie za innych
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Mąż Darii trwa przy grobie. Przejmujące wyznanie o braku pomocy

Po zakończeniu pogrzebu wdowiec po Darii nie potrafił rozstać się z ukochaną. W rozmowie z dziennikarzami „Super Expressu” przekazał informacje na temat sytuacji, z jaką musi się mierzyć. Mówi, że po tragedii nie zaoferowano mu wsparcia psychologicznego. Mężczyzna wyjawił również, że bezpośrednio po ataku uniemożliwiono mu pożegnanie z żoną. Chociaż poinformowano go o jej zgonie, nie dostał zgody, by zobaczyć ciało Darii.

Podziękował wszystkim, którzy okazali wsparcie jemu i jego rodzinie w tych niezwykle trudnych chwilach, a także przyszli, by towarzyszyć kobiecie w jej ostatniej drodze.

Liczne wieńce z białych róż na grobie Darii. Na miniaturze zbliżenie na zdjęcie zmarłej. Więcej w Eska Warszawa.
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Ostatnie pożegnanie. Kapłan o bohaterstwie zmarłej

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się we wtorek o godz. 12 w kościele w Leszczydole-Nowinach. Po mszy żałobnej Daria została pochowana na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Pułtuskiej w Wyszkowie.

Duchowny, który odprawiał nabożeństwo, podkreślił, że 37-latka zginęła podczas wykonywania swoich obowiązków i jej postawa mogła uchronić innych przed kolejnymi ofiarami ataku.

Pomoc dla osieroconych synów. Trwa zbiórka po tragedii w Leszczydole-Nowinach

Aby wesprzeć bliskich Darii, zorganizowano zbiórkę funduszy. Pieniądze mają pomóc jej synom i mężowi przetrwać najtrudniejsze chwile po stracie matki i żony. Inicjatorzy akcji Tragedia w Leszczydole. Dwoje dzieci straciło mamę - pomóżmy rodzinie pani Darii apelują o finansowe wsparcie rodziny pogrążonej w żałobie.

Brutalny atak w Leszczydół-Nowiny. Nożownik miał 15 lat

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