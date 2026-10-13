Ulica Wilcza zabytkiem. Historyczny fragment Warszawy oficjalnie pod ochroną konserwatora

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-10-13 15:31

To jedno z niewielu miejsc, gdzie można poczuć atmosferę dawnej stolicy. Historyczny układ urbanistyczny warszawskiej ulicy Wilczej na odcinku od Alej Ujazdowskich do Koszykowej trafił do rejestru zabytków. Ochroną objęto m.in. kamienice, jezdnię, chodniki, a nawet krawężniki i okoliczną zieleń.

Ulica Wilcza w rejestrze zabytków

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłosił w mediach społecznościowych, że historyczny fragment ulicy Wilczej, ciągnący się między Alejami Ujazdowskimi a Koszykową, został oficjalnie uznany za zabytek. Decyzja obejmuje aż 129 działek oraz ich poszczególne części. Pod ochroną znalazły się nie tylko budynki i pierzeje, ale również jezdnia, chodniki, tereny zielone, a nawet stare granitowe krawężniki, na których wciąż dostrzec można ślady po kulach.

Marcin Dawidowicz, stołeczny konserwator, zaznaczył w swoim wpisie, że ulica ta zachowała specyficzny dla miast przełomu XIX i XX wieku zwarty układ wielkomiejski. Co ciekawe, decyzja ta została podjęta na wniosek organizacji Obrońcy Zabytków Warszawy, a lokalna społeczność przyjęła ją z dużym entuzjazmem.

Historia ulicy Wilczej w Warszawie

Początki tego szlaku sięgają czasów sprzed wznoszenia miejskich kamienic. W XV wieku trakt ten przecinał rolnicze ziemie należące do rodu Wilków-Kałęckich, natomiast w XVIII stuleciu ścieżka określana mianem "Na Wilczem" stopniowo przekształciła się w miejską arterię.

W połowie XIX stulecia ulica ta została włączona do siatki nowo powstającej południowej części miasta. Drewniane budynki były sukcesywnie zastępowane przez solidne murowane kamienice. W tamtym okresie trasę wydłużono również w kierunku ulicy Koszykowej, nadając jej kształt, który zachował się po dziś dzień.

Przed drugą wojną światową ulica Wilcza przyciągała warszawską elitę. Mieszkali tam artyści, lekarze, literaci i prawnicy, a wśród nich znany pisarz Bolesław Prus. Po zakończeniu działań wojennych, w kamienicy pod numerem 11 osiedlili się wybitni twórcy związani z Polskim Radiem: Jerzy Wasowski, Roman Jasiński oraz Władysław Szpilman.

Architektura ulicy Wilczej w Warszawie

Przy tej zabytkowej ulicy można podziwiać budynki stworzone przez wybitnych architektów. Z zachowanych perełek warto wspomnieć chociażby o kamienicach pod numerami 8 i 29A, za którymi stoją Józef Napoleon Czerwiński oraz Wacław Heppen. Budynek przy numerze 60 to z z kolei projekt Adolfa Inatowicza-Łubiańskiego.

Prestiżowe kamienice należące do rodziny Horowitzów, mieszczące się pod numerami 69 i 71, wyszły spod ręki Józefa Steinberga. Z krajobrazem ulicy Wilczej nieodłącznie wiąże się też budowla Rothberga, zlokalizowana przy ulicy Marszałkowskiej 66, a zaprojektowana przez Stefana Szyllera.

Przedwojenny klimat ulicy Wilczej

Choć część zabudowań uległa destrukcji w 1944 roku, przebieg ulicy i historyczne granice działek przetrwały próbę czasu. W przestrzeniach, gdzie nie odtworzono oryginalnych kamienic, wzniesiono nowe budynki, dopasowane skalą do otoczenia. Niektóre z nich celowo odsunięto w głąb posesji, co umożliwiło stworzenie niewielkich, ale urokliwych terenów zielonych.

Według opinii konserwatora, ulica Wilcza stanowi jeden z niewielu tak dobrze zachowanych układów miejskich w Warszawie, łącząc zabudowę z drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Dzięki temu wciąż pozwala mieszkańcom i turystom poczuć atmosferę przedwojennej stolicy Polski.

Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności - Czy dostępność to też kwestia akustyki i przestrzeni do wyciszenia?

ROLKI