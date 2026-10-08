Groza na osiedlu nożownika z Ostrołęki. Ojciec 19-latka ma za sobą mroczną przeszłość?!

Piotr Lis
Piotr Lis
Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
2026-10-08 12:00

Dramatyczne wydarzenia w ostrołęckiej szkole to zaledwie początek historii 19-letniego Jakuba Z., który rzucił się z nożem na uczniów i pedagogów. Dziennikarze „Super Expressu” porozmawiali z mieszkańcami osiedla sprawcy. Na jaw wychodzą nowe fakty dotyczące kryminalnej przeszłości ojca napastnika oraz policyjnego oblężenia blokowiska.

Wtargnięcie 19-letniego Jakuba Z. do Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce wstrząsnęło całą Polską. O wiele dłużej trwał jednak dramat lokatorów z budynku, w którym zamieszkiwał ojciec agresora. Kilkadziesiąt minut po ataku w szkole lokalne osiedle zostało całkowicie zablokowane przez służby i przypominało oblężoną twierdzę.

Operacja służb w Ostrołęce po ataku nożownika

Równolegle z medialnymi doniesieniami o poszukiwaniach uciekającego napastnika, pod jednym z budynków mieszkalnych trwała niezwykle nerwowa akcja operacyjna. Początkowo nic nie zapowiadało eskalacji, ponieważ w okolicach godziny 14 na miejscu zjawili się zaledwie pojedynci funkcjonariusze w strojach cywilnych. Sytuacja nabrała jednak bardzo dużego tempa po godzinie 19, kiedy to przed blok zaczęły masowo zjeżdżać kolejne jednostki policyjne.

Od wieczora policja była już praktycznie cały czas. Później pojawili się antyterroryści. Przez megafon informowali nas, żeby nie wychodzić z domów − opowiadała przerażona Joanna Olkowska.

Na sam koniec była jeszcze straż pożarna i karetka. Wszyscy wchodzili do tamtej klatki, bo podobno właśnie tam mieszkał ojciec tego chłopaka − dodaje.

Budynek szkoły w Ostrołęce, a na miniaturach zamazana twarz, nóż oraz siekiera. O ataku przeczytasz na Eska Warszawa.
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Kryminalna przeszłość ojca Jakuba Z.

Dziennikarze „Super Expressu” dowiedzieli się, że ojciec nożownika w przeszłości odsiadywał karę więzienia za domową przemoc wobec swojej żony. Gdy mężczyzna ostatecznie opuścił zakład karny, matka 19-latka natychmiast uciekła do innego mieszkania, by chronić siebie i córkę przed ewentualnym niebezpieczeństwem.

− Z tego, co wiem, mama Jakuba wyprowadziła się stąd z dziećmi mniej więcej rok temu. Ma jeszcze córkę, młodszą od Jakuba. To była taka biedna, chora dziewczynka − mówiła „SE” pani Lucyna (68 l.).

Jakub natomiast wydawał mi się zupełnie normalnym chłopcem. Nie zauważyłam, żeby miał jakieś problemy czy żeby działo się z nim coś niepokojącego. Nie rzucał się w oczy − wspominała dalej.

Z doniesień dziennika wynika, że po ucieczce matki chłopak nadal dysponował kluczami do dawnego lokum. Regularnie odwiedzał ojca, często sprowadzając tam swoich znajomych, jednak sąsiedzi nigdy nie dostrzegli w jego zachowaniu niczego niepokojącego. Ten wizerunek zwykłego, spokojnego nastolatka całkowicie przeczy bestialskiemu atakowi w ostrołęckiej placówce edukacyjnej, podczas którego agresor zranił aż osiem osób, wykrzykując przy tym, że zależy mu na zdobyciu wielkiej sławy.

ROLKI