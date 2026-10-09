Kolejny nastolatek zatrzymany z nożem. 14-latek z Józefowa planował wnieść ostrze do szkoły

Ataki w szkołach w Ostrołęce i pod Wyszkowem

Polska w ostatnich dniach żyje doniesieniami o brutalnych incydentach w placówkach edukacyjnych. W ubiegłą środę, 7 października, w Ostrołęce 19-letni sprawca zaatakował ostrymi narzędziami personel oraz uczniów, powodując rany u dziewięciu osób. Dzień później rozegrał się kolejny dramat, tym razem w Leszczydole-Nowinach niedaleko Wyszkowa. Tamtejszy 15-latek śmiertelnie ugodził nożem 37-letnią pracownicę szkoły, a dodatkowo ranił dyrektora oraz jedną z nauczycielek. Służby ujęły również 17-latka z Sierpca, który groził atakiem na placówkę, a w trakcie interwencji zabezpieczono przy nim dwa noże.

14-latek z Józefowa chciał wnieść nóż do placówki

W piątek rano stołeczni funkcjonariusze przekazali informacje o kolejnym niepokojącym zdarzeniu. Tym razem zatrzymano 14-letniego chłopca, mieszkańca Józefowa w powiecie otwockim.

Z ustaleń mundurowych wynika, że młody chłopak zamierzał wejść na teren szkoły z nożem, co mogło stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób w budynku.

O planach 14-latka poinformował inny uczeń, który nie zignorował ostrzeżeń i powiadomił odpowiednie służby, dzięki czemu szybko doszło do zatrzymania.

Sprawa młodego chłopaka z Józefowa została już przekazana do sądu rodzinnego, który podejmie dalsze kroki prawne w tej sprawie.

Trudno jednoznacznie ocenić, czy interwencja zapobiegła rozlewowi krwi i jakie dokładnie były motywy nastolatka. Nie wiadomo jeszcze, czy jego intencje łączyły się z niebezpiecznymi trendami w internecie.

Szczegóły sprawy są na razie nieznane, ponieważ śledztwo jest na bardzo wczesnym etapie. Funkcjonariusze nie zdradzają jeszcze konkretów dotyczących zamiarów chłopaka z Józefowa, a sprawa będzie dalej wyjaśniana przez odpowiednie organy.