Policja zatrzymała 17-latka. Chłopak zapowiadał w sieci "krwawy piątek" w szkołach

Groźby 17-latka o „krwawym piątku” wywołały panikę

W czwartek w internecie zaczęto masowo udostępniać komunikaty alarmujące o rzekomych napaściach na placówki edukacyjne. Największe przerażenie wywołał film, na którym chłopak podający się za „nożownika z Przasnysza” ogłosił swój start w „wyścigu zabójstw”. Nastolatek zapowiadał zorganizowanie „krwawego piątku” i groził uderzeniem na Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu.

Z doniesień medialnych wynika, że na wideo padły bezpośrednie groźby skierowane w stronę uczniów, a jedna osoba została wywołana z imienia i nazwiska. Twórca materiału dawał także do zrozumienia, że fala przemocy rozleje się daleko poza granice Przasnysza.

Mazowiecka policja zatrzymała rzekomego nożownika z Przasnysza

Mundurowi błyskawicznie zareagowali na internetowe pogróżki. Mazowieccy policjanci namierzyli i ujęli 17-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego, wytypowanego jako twórcę wiralowego filmu. Zatrzymany chłopak złożył już pierwsze wyjaśnienia w rękach śledczych.

Obecnie nic nie wskazuje na to, by nastolatek faktycznie planował zamach na jakąkolwiek placówkę. Kryminalni szczegółowo badają motywy powstania tego nagrania oraz dokładnie analizują mechanizm jego szybkiej dystrybucji w mediach społecznościowych.

Tragedia w Leszczydole-Nowinach ułatwiła sianie dezinformacji

Publikacja zbiegła się w czasie z okresem podwyższonego napięcia w regionie. W minionych dniach na Mazowszu doszło do dwóch dramatycznych incydentów. Najpierw odnotowano napaść w Ostrołęce, a wkrótce potem w Leszczydole-Nowinach 15-latek zaatakował personel szkoły. Ten brutalny akt agresji zakończył się śmiercią 37-letniej pracownicy placówki.

Prawdziwe tragedie stały się idealnym gruntem dla siania dezinformacji o kolejnych rzeziach i zorganizowanej grupie szykującej „krwawy piątek”. Sensacyjne i fałszywe ostrzeżenia błyskawicznie krążyły na szkolnych czatach, doprowadzając uczniów oraz ich opiekunów do skrajnego przerażenia.

Widmo „krwawego piątku” wymusiło zdalne nauczanie

Narastająca psychoza zmusiła samorządy do wdrożenia stanowczych działań prewencyjnych. Lokalne media donosiły, że ciechanowskie szkoły średnie przeszły w piątek na nauczanie zdalne. Identyczne kroki podjęto w kilku innych mazowieckich gminach, a pod wieloma budynkami edukacyjnymi zaroiło się od patroli policji i straży miejskiej.

Organy ścigania bezustannie apelują o weryfikowanie sensacyjnych treści zamieszczanych w sieci. Złapanie 17-latka to kluczowy moment w śledztwie, który pozwoli ostatecznie ustalić sprawców masowej dezinformacji. W ciągu zaledwie kilku godzin niesprawdzona plotka kompletnie sparaliżowała z nerwów tysiące rodzin na całym Mazowszu.

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Policjanci zatrzymali 17-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego, który jest prawdopodobnym autorem nagrania krążacego w sieci. Z mężczyzną trwają czynności. https://t.co/y8kd6KrFu0— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 8, 2026

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