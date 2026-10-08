Samorządy wprowadzają nadzwyczajne środki ostrożności po tragedii. Apel do rodziców

Gmina Piaseczno wprowadza prewencję w szkołach

Gmina Piaseczno wydała komunikat informujący o wprowadzeniu działań prewencyjnych. Krok ten podyktowany jest ostatnimi dramatycznymi incydentami, do których doszło w placówkach oświatowych na Mazowszu. Jak podkreślają władze samorządowe, decyzja zapadła po analizie niepokojących doniesień medialnych oraz w porozumieniu z Komendantem Powiatowym Policji w Piasecznie. Skierowano wyraźny apel do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, prosząc o pozostawienie ich w domach w najbliższy piątek.

Zajęcia opiekuńcze dla potrzebujących uczniów

Mimo wydanego apelu, placówki edukacyjne nie zostaną zamknięte. Gmina zaznacza, że w szkołach nadal będą realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, a czasem edukacyjne – ostateczna forma zależy od dyrektorów. Priorytetem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa i nadzoru osób dorosłych. W sytuacji, gdy rodzice nie mają możliwości zorganizowania opieki samodzielnie, mogą przyprowadzić dziecko do szkoły, gdzie zostanie otoczone odpowiednią opieką.

Wzmożone kontrole przy wejściach do szkół

Nowe procedury obejmują rygorystyczne zasady bezpieczeństwa. Dyrektorzy szkół podstawowych otrzymali wytyczne dotyczące ścisłej weryfikacji osób wchodzących na teren placówki. Zgodnie z nowymi ustaleniami, do środka wpuszczani będą wyłącznie uczniowie. Ponadto w okolicach szkół pojawią się dodatkowe patrole policji oraz straży miejskiej. O wszelkich szczegółach organizacyjnych rodzice zostaną powiadomieni poprzez dziennik elektroniczny.

Dramat pod Wyszkowem jako przyczyna obaw

Sytuacja w Piasecznie to bezpośrednia reakcja na tragiczne zdarzenie, które miało miejsce w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem. W czwartek, 8 października, 15-latek, dawniej uczęszczający do tamtejszej szkoły, zaatakował nożem personel. W wyniku ataku życie straciła 37-letnia pracownica obsługi, osierocając dwójkę dzieci. Ranni zostali także dyrektor placówki i jedna z nauczycielek. Internet obiegły ponadto niepotwierdzone plotki o zagrożeniach w innych szkołach. Mimo braku oficjalnego potwierdzenia ze strony służb, wywołały one ogromny stres wśród lokalnej społeczności.

Samorząd Piaseczna prosi o weryfikowanie informacji

Przedstawiciele Piaseczna zapewniają o ciągłej współpracy z policją, strażą miejską oraz dyrekcją placówek. Samorząd deklaruje gotowość do interwencji w każdym przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów. Władze wystosowały również prośbę do mieszkańców o zachowanie zimnej krwi i opieranie się wyłącznie na komunikatach z wiarygodnych źródeł, by ukrócić narastającą panikę wywołaną fałszywymi doniesieniami na Mazowszu.

Gmina Wyszków również odwołuje lekcje

Podobne środki ostrożności podjęto w Gminie Wyszków, gdzie doszło do ataku. Zdecydowano, że w piątek, 9 października 2026 r., we wszystkich szkołach podstawowych nie będą odbywać się tradycyjne lekcje. Surowsze restrykcje dotknęły najmłodszych, ponieważ publiczne przedszkola całkowicie wstrzymały działalność na ten dzień. Władze podkreśliły jednak, że szkoły podstawowe zorganizują zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy nie mogą zostać w domach. Te działania wyraźnie odzwierciedlają ogromny niepokój samorządów. Mimo braku dowodów na realność plotek krążących w sieci, władze wybierają maksymalną prewencję, by chronić życie i zdrowie dzieci oraz pracowników szkół.

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