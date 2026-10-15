Zmiażdżona kabina kierowcy i szczątki na drodze. Śmiertelny wypadek dwóch ciężarówek

Do wypadku doszło po godz. 5 w Krzyżanowicach.

Zderzyły się ciężarowe Volvo i Renault. Kierowca Volvo zginął, a 44-letni kierowca drugiego pojazdu został ranny.

Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Policja ustala przyczyny tragedii.

Zderzyły się dwie ciężarówki. Skala zniszczeń jest ogromna

Zgłoszenie o wypadku otrzymał po godz. 5 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Volvo jechał od strony Iłży w kierunku Radomia. Zderzył się z ciężarowym Renault, które nadjeżdżało z przeciwnego kierunku.

Zdjęcia z miejsca wypadku pokazują, jak poważne były skutki zderzenia. Czerwona kabina Volvo została mocno uszkodzona, biały pojazd również jest doszczętnie zniszczony w przedniej części. Elementy obu ciężarówek rozrzuciło na poboczu i jezdni.

Jeden kierowca zginął, drugi trafił do szpitala

Kierowca Volvo poniósł śmierć na miejscu. Za kierownicą Renault siedział 44-letni mężczyzna, który po wypadku został przewieziony do szpitala. Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratury. Ustalają dokładny przebieg i przyczyny tragedii.

Droga pod Radomiem zablokowana

Po wypadku droga krajowa nr 9 w Krzyżanowicach została zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do czasu zakończenia pracy służb i usunięcia rozbitych pojazdów. Policja apeluje do kierowców o ostrożność.