Policja weszła do mieszkania w Ursusie. W środku laboratorium narkotyku zombie

W mieszkaniu w Ursusie znaleziono a-PVP oraz sprzęt wykorzystywany do produkcji narkotyków.

Zatrzymani to dwaj Polacy w wieku 23 i 27 lat. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano trzy kolejne osoby.

Starszy z podejrzanych odpowie również za udzielanie narkotyków i groźby karalne.

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Niebezpieczna substancja w mieszkaniu w Ursusie

Sprawą produkcji a-PVP od kilku miesięcy zajmowali się policjanci ze śródmiejskiej komendy w Warszawie. Do działań dołączyli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Zebrane informacje doprowadziły ich do mieszkania w Ursusie. Według ustaleń śledczych właśnie tam miała być wytwarzana niebezpieczna substancja psychoaktywna.

Podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 23 i 27 lat. W lokalu znaleźli narkotyk oraz specjalistyczne urządzenia i wyposażenie, które mogły służyć do jego produkcji.

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Flakka, czyli narkotyk zombie

A-PVP jest znana także jako flakka lub narkotyk zombie. To silnie działająca i niebezpieczna substancja psychoaktywna. Jej wytwarzanie wymaga specjalistycznego sprzętu oraz wiedzy. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty wytwarzania znacznej ilości narkotyków. Prokuratura wystąpiła o tymczasowe aresztowanie ich na trzy miesiące. Sąd przychylił się do wniosku.

To nie koniec zatrzymań. Nawet 20 lat więzienia

Wcześniej w ramach tego samego śledztwa policjanci zatrzymali trzy inne osoby. Wobec nich również zastosowano środki zapobiegawcze.

Śledczy badają sprawę pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe. Chcą ustalić wszystkie okoliczności produkcji i obrotu niebezpieczną substancją. Za zarzucane przestępstwo podejrzanym grozi do 20 lat pozbawienia wolności. 27-latek usłyszał dodatkowo zarzuty dotyczące udzielania narkotyków i gróźb karalnych.