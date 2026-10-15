Syn znalazł w garażu ciało ojca. Jedna osoba aresztowana

Zabili Krzysztofa i zamurowali w garażu

Wezwanie w niedzielny poranek. Syn znalazł ciało ojca

W niedzielę, 11 października, około godziny 8:30 żyrardowscy funkcjonariusze odebrali pilne zgłoszenie od syna 75-latka. Mężczyzna poinformował dyżurnego, że w jednym z garaży odnalazł swojego ojca, który nie wykazuje żadnych oznak życia. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. Po przybyciu pod wskazany adres mundurowi zastali zgłaszającego oraz właściciela posesji, a na podłodze leżał starszy mężczyzna. Wezwany na miejsce zdarzenia lekarz mógł już jedynie stwierdzić zgon 75-latka.

77-latek w rękach policji. Śledczy badają wątek pobicia ze skutkiem śmiertelnym

Pod ścisłym nadzorem miejscowego prokuratora funkcjonariusze przeprowadzili niezbędne czynności dochodzeniowe, co skutkowało zatrzymaniem 77-letniego mężczyzny. Jak wynika z informacji przekazanych se.pl przez prokuraturę, śledczy mają uzasadnione podejrzenie, że zmarły senior mógł paść ofiarą pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Niewykluczone, że obaj mężczyźni mieszkali w bliskim sąsiedztwie. Służby intensywnie pracują nad ustaleniem charakteru ich relacji oraz okoliczności tej tragedii.

Sąd zdecydował o areszcie. Trwa oczekiwanie na sekcję zwłok 75-latka

Do tej pory nie wykonano jeszcze sekcji zwłok 75-latka. Ma ona pomóc w ustaleniu, jakie dokładnie obrażenia odniósł senior i w jaki sposób zmarł. Zgromadzony do tej pory materiał dowodowy okazał się wystarczający, by śledczy mogli postawić zatrzymanemu zarzuty. We wtorek, 13 października, Sąd Rejonowy w Żyrardowie podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 77-latka na okres trzech miesięcy.

- Mężczyzna jest podejrzany o to, że działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia, doprowadził do śmierci 75-latka. (...) Zgodnie z art. 148 § 1 Kodeksu karnego za zabójstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 10 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności - przekazała w komunikacie żyrardowskiej policji mł. asp. Monika Michalczyk.

Ostateczna kwalifikacja prawna jest uzależniona od dalszych ustaleń śledczych oraz wyników ekspertyz.