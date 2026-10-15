Od poniedziałku ważny odcinek znanej ulicy na Mokotowie zostanie całkowicie zamknięty

Ważny odcinek Madalińskiego wyłączony z ruchu

W pierwszym etapie prac jezdnia zostanie całkowicie zamknięta w obu kierunkach od Alei Niepodległości do ulicy Kazimierzowskiej. Wyznaczono już oficjalne objazdy, które poprowadzono Aleją Niepodległości i ulicą Rakowiecką lub ulicą Odyńca do Puławskiej. Sygnalizacja świetlna na kluczowych skrzyżowaniach zostanie dostosowana do zmienionego natężenia ruchu.

Prace oznaczają duże zmiany w organizacji ruchu na okolicznych uliczkach osiedlowych. Wjeżdżając w ten rejon, warto zwrócić uwagę na oznakowanie:

Ulice Króżańska, Kwiatowa, Lewicka oraz Falęcka stracą połączenie z ulicą Madalińskiego i stanie się na nich ruch dwukierunkowy.

i stanie się na nich ruch dwukierunkowy. Dwukierunkowa stanie się również ulica Ligocka .

. Dojazd do posesji przy zamkniętym odcinku będzie możliwy w miarę postępu prac przez plac budowy, z wyjątkiem momentu układania masy asfaltowej.

Na wszystkich wymienionych ulicach osiedlowych wprowadzony zostanie bezwzględny zakaz parkowania z informacją o możliwości odholowania auta na koszt właściciela.

Zmiany w komunikacji miejskiej i utrudnienia dla pieszych

Prowadzone roboty wpłyną na trasy Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy linii 138 zostaną skierowane na trasę objazdową przez Aleję Niepodległości i ulicę Batorego.

Ruch pieszych zostanie zachowany, jednak przejścia przez jezdnię przy Alei Niepodległości oraz przy ulicy Kazimierzowskiej będą zwężone. Z kolei przejścia na wysokości ulic Króżańskiej i Kwiatowej będą otwierane i zamykane naprzemiennie, w zależności od aktualnego etapu robót.

Kolejne etapy remontu i planowany termin zakończenia

Zamknięcie fragmentu od Alei Niepodległości do Kazimierzowskiej to dopiero początek prac na jezdni. Po zakończeniu asfaltowania tego odcinka zostanie on przywrócony do ruchu, a drogowcy przeniosą się na kolejne fragmenty trasy.

W drugim etapie prace obejmą odcinek od skrzyżowania z ulicą Kazimierzowską (wraz z tym skrzyżowaniem) do wjazdu do szpitala. Ostatnia faza robót zostanie przeprowadzona na odcinku od szpitala do ulicy Puławskiej. Zgodnie z zapowiedziami wszystkie prace na ulicy Madalińskiego mają zakończyć się jesienią tego roku.