Zagraniczny turysta zachwycony Polską

Turyści, którzy przyjeżdżają do nas zza granicy zazwyczaj oceniają pozytywnie nasz kraj i są zachwyceni nie tylko architekturą, ale również historią czy życzliwością mieszkańców. Co ciekawe, zdarza się również, że odwiedzających zachwycają nawet - uwaga - polskie sklepy. Taka sytuacja miała miejsce jakiś czas temu, kiedy to znany czeski influencer posługujący się nickiem @honzacestuje na TikToku pokazał swoich obserwatorom sklep sieci Żabka. Dla nas to zupełna normalność, ale dla Czecha, coś zupełnie nowego z efekem wow.

Czech odwiedził Żabkę. "To niesamowite"

Czeski turysta - jak się okazuje - udał się w Warszawie do Żabki Nano, czyli do sklepu w 100% autonomicznego i bezobsługowego, który choć dla nas jest czymś normalnym, dla influencera z Czech był czymś całkowicie nowym.

Mówi się, że Warszawa jest jednym z najnowocześniejszych miast, a to jest naprawdę sklep przyszłości. Pokażę wam, jak działa ta supernowoczesna Żabka. Wszędzie są kamery. Możecie zobaczyć, że jest ich tutaj chyba kilkadziesiąt. Wystarczy po prostu wziąć produkt. Na przykład biorę sobie colę i ona automatycznie zostaje doliczona do rachunku, więc nic nie trzeba robić [...] Ledwo wyszedłem, a już dostałem SMS-a z podziękowaniem za zakupy. Dosłownie około minuty po wyjściu ze sklepu dostałem rachunek i informacje, że z mojej karty zostanie pobrane 10 zł. To jest po prostu niesamowite - mówił Czech na nagraniu.

Żabka Nano w Polsce robi furorę

Żabka Nano to bezobsługowy format sklepów, który w Polsce coraz mocniej kojarzy się z zakupami przyszłości. Klient nie musi stać przy kasie ani skanować produktów – po wejściu bierze z półek wybrane artykuły i po prostu wychodzi, a system automatycznie rozlicza zakupy. Nad prawidłowym przebiegiem transakcji czuwają m.in. inteligentne kamery wykorzystujące sztuczną inteligencję. Sklepy działają całodobowo, także w niedziele i święta, dzięki czemu można zrobić szybkie zakupy praktycznie o każdej porze nawet w niedziele niehandlowe.

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