Seks na chodniku w centrum Warszawy. Para oddawała się uniesieniom przy Alejach Jerozolimskich

Seks w centrum Warszawy. Nagranie z Alei Jerozolimskich bulwersuje internautów

Wideo udostępnił w sieci użytkownik Przemysław J. Binkowski z adnotacją, że ten kontrowersyjny materiał został mu po prostu przesłany. Z jego szczegółowej relacji wynika, że głównymi bohaterami bulwersującego zajścia są czarnoskóry mężczyzna oraz kobieta o zaniedbanym wyglądzie. Główna bohaterka pochyla się przy ogromnych donicach zlokalizowanych na miejskim trotuarze, natomiast jej partner znajduje się tuż za plecami. Dynamika ciał obu osób nie pozostawia absolutnie żadnych wątpliwości co do charakteru ich aktywności, co wywołało ogromne poruszenie w sieci.

Cała sytuacja miała miejsce przy doskonale oświetlonej i jednej z najczęściej uczęszczanych arterii komunikacyjnych w sercu stolicy. Samochody mijały parę w bardzo bliskiej odległości, a wykonywane przez nich intymne czynności były bez problemu zauważalne dla każdego uczestnika ruchu drogowego przemieszczającego się tamtędy w ten konkretny wieczór.

Krótkim materiałem wideo podzielił się zmotoryzowany świadek, który całkowicie przypadkowo przejeżdżał wskazaną trasą. Kierujący autem nie przerwał swojej podróży w celu podjęcia interwencji i nie ma żadnej wiedzy na temat późniejszych wydarzeń z udziałem dwojga nagranych na chodniku ludzi.

Warszawska policja reaguje na wideo z Alei Jerozolimskich. Trwają już stosowne działania

Dziennikarze postanowili skontaktować się w tej bulwersującej sprawie z mundurowymi pełniącymi służbę w śródmiejskiej komendzie. Stróże prawa w oficjalnym komunikacie zaznaczyli, że po zapoznaniu się z krótkim materiałem wizualnym nie dopatrzyli się od razu znamion poważnego przestępstwa. Służby potraktowały jednak ten gorszący incydent z należytą powagą i rozpoczęły przewidziane prawem procedury wyjaśniające.

– Prowadzimy działania w sprawie nieobyczajnego zachowania. Jest to wykroczenie – przekazali nam policjanci z KRP I Warszawa Śródmieście.

Szok w centrum Warszawy