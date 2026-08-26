Częściowe zaćmienie Księżyca widoczne z Polski. Wiemy, o której spojrzeć w niebo

Zaćmienie Księżyca widoczne w Polsce. W piątek rano trzeba spojrzeć w niebo

Już w ten piątek, 28 sierpnia, czeka nas częściowe zaćmienie Księżyca w Polsce! Zjawisko to rozpocznie się wczesnym rankiem, mniej więcej o godzinie 4.30. Zgodnie z komunikatami Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), zaćmienie da się oglądać z każdego miejsca Polski, oczywiście pod warunkiem, że dopisze pogoda.

Zaćmienie Księżyca ma miejsce, kiedy nasza planeta ustawia się pomiędzy Słońcem a Srebrnym Globem, sprawiając, że jej cień wędruje po powierzchni naturalnego satelity Ziemi. Podczas nadchodzącego zjawiska tarcza Księżyca nie zostanie zasłonięta w całości.

Około piątej nad ranem cień Ziemi zakryje blisko pięćdziesiąt procent powierzchni Księżyca. Szczytowy moment zaćmienia będzie miał miejsce około godziny 6.12. Niestety, w Polsce tego już nie dostrzeżemy, bo Srebrny Glob zdąży ukryć się za zachodnim horyzontem.

Najwięcej czasu na podziwianie zaćmienia będą mieli mieszkańcy zachodniej Polski. Eksperci z POLSA sugerują, by do obserwacji znaleźć otwartą przestrzeń, bez przeszkód takich jak wysokie drzewa czy zabudowania.

Sonda Będziesz oglądać zaćmienie Księżyca? Tak! Uwleibiam patrzeć w niebo Tak, ale pod warunkiem, że nie zapomnę Nie, w góle mnie to nie interesuje Nie wiem, może

Obserwacja zaćmienia Księżyca nie wymaga specjalnego sprzętu i jest bezpieczna dla oczu

Aby cieszyć się widokiem, nie musimy inwestować w profesjonalne urządzenia. W odróżnieniu od obserwacji zaćmień Słońca, patrzenie w kierunku Księżyca nie zagraża naszemu wzrokowi i można to robić bez obaw gołym okiem. Niemniej jednak, zwykła lornetka czy amatorski teleskop z pewnością uatrakcyjnią widowisko.

W trakcie tego niecodziennego wydarzenia pewne fragmenty księżycowej tarczy mogą przybrać barwę wpadającą w czerwień, pomarańcz bądź odcień miedzi. Taki efekt wizualny jest wynikiem tego, że promienie słoneczne, przenikając przez warstwy ziemskiej atmosfery, ulegają rozproszeniu i załamaniu, przez co na powierzchnię Srebrnego Globu padają głównie czerwone tony światła.

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