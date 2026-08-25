Brak prądu w Warszawie. Rembertów i Wesoła bez zasilania. Mieszkańcy alarmują o potężnej awarii

Brak prądu w Rembertowie. Setki zgłoszeń na wschodzie Warszawy

We wtorek, 25 sierpnia, w godzinach wieczornych na mapie awarii w Warszawie i okolicach pojawiło się wiele zgłoszeń dotyczących braku prądu. Na oficjalnym portalu planowanych wyłączeń i awarii Stoen Operator najwięcej zgłoszeń widać we wschodniej części stolicy – przede wszystkim w Rembertowie, Wesołej oraz w stronę Zielonki. W jednym z obszarów odnotowano ich ponad 99.

Problemy z zasilaniem zgłaszane są również w pozostałych częściach Warszawy i jej okolic. Pojedyncze oznaczenia na mapie widoczne są m.in. na północy miasta, w okolicach Białołęki i Nowodworów, a także na zachodnich obrzeżach stolicy oraz na południu, w rejonie Wilanowa.

O braku prądu informują także mieszkańcy Rembertowa w mediach społecznościowych. Na jednej z lokalnych grup pojawiają się komentarze i pytania dotyczące przyczyn problemów. Internauci chcą również wiedzieć, jak długo potrwa awaria i kiedy mogą spodziewać się powrotu zasilania.

Stoen Operator usuwa usterkę. O której wróci zasilanie?

Z informacji dostępnych na mapie Stoen Operator wynika, że brygady Pogotowia Energetycznego są już na miejscu i pracują nad przywróceniem prądu. Potwierdzona przez operatora awaria dotyczy m.in. budynków przy ul. Bombardierów 11D, 16, 18 i 21. Według obecnych prognoz zasilanie w tej części Rembertowa powinno wrócić około godz. 22.44.

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Seria awarii zasilania w aglomeracji warszawskiej

To kolejny przypadek problemów z dostawami energii w Warszawie i jej sąsiedztwie w ciągu ostatnich dni. 23 sierpnia awaryjne wyłączenia dotknęły Pruszków oraz kilka okolicznych miejscowości. Niektórzy mieszkańcy pozostawali bez zasilania aż do godzin wieczornych.

PGE Dystrybucja przekazywała wówczas, że przerwy w dostawach prądu miały związek z naprawą uszkodzeń powstałych w wyniku silnego wiatru. Ekipy energetyczne pracowały nad usuwaniem jego skutków i przywracaniem zasilania odbiorcom.