Nie żyje ceniony chirurg Piotr Momot. Miał zaledwie 38 lat

Smutne wieści o odejściu cenionego medyka szybko obiegły profile społecznościowe instytucji medycznych, w których pracował. Wielokrotnie żegnały go różne gabinety stomatologiczne, gdzie na co dzień pomagał pacjentom i wykonywał skomplikowane operacje.

Najbliżsi zmarłego lekarza potwierdzili te smutne doniesienia. Według podanych informacji, Piotr Momot odszedł 20 sierpnia 2026 roku. Powody śmierci 38-letniego chirurga nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości.

Poruszające słowa współpracowników Piotra Momota: „Życie potrafi być niewyobrażalnie brutalne”

Zespoły medyczne, które miały zaszczyt pracować u boku Piotra Momota, zamieściły niezwykle wzruszające słowa pożegnania. Zaznaczyli w nich, że niespodziewana wiadomość o jego śmierci mocno wstrząsnęła wszystkimi, z którymi dzielił zawodowe obowiązki. Przecież jeszcze tak niedawno funkcjonowali obok siebie, prowadzili rozmowy i widywali się na co dzień w pracy. Z żalem musieli pożegnać przyjaciela z pracy, któremu przeznaczenie nie dało szansy na dłuższą obecność wśród nich.

W pamięci swoich kolegów Piotr Momot zapisał się jako wybitny lekarz, dysponujący rozległą wiedzą, niebanalnym doświadczeniem oraz niezwykłym sercem dla każdego chorego. Wszyscy ci, którzy mieli okazję z nim współpracować, podkreślają, że nie tylko jego kompetencje budziły podziw. Ceniono go także za doskonały dowcip, umiejętność spojrzenia na siebie z przymrużeniem oka, ogromną serdeczność i budowanie niezwykle pozytywnej aury, gdziekolwiek się pojawiał.

„Byłeś wspaniałym chirurgiem, ale przede wszystkim człowiekiem pełnym życia” – czytamy w słowach pożegnania opublikowanych przez jego współpracowników. W dalszej części emocjonalnego wpisu dodali również, że jego pojawieniu się zawsze towarzyszyła uśmiechnięta twarz, dobre słowo i niesamowity wigor, którymi zarażał wszystkich dookoła.

Kariera Piotra Momota – ceniony specjalista ze stołecznych klinik

Zmarły Piotr Momot ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym w ramach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zaraz po obronie dyplomu rozpoczął specjalistyczne szkolenie, skupiając się na chirurgii szczękowo-twarzowej. Po pomyślnym ukończeniu trwającej sześć lat specjalizacji i zdaniu wymaganych egzaminów, kontynuował swoją ścieżkę zawodową jako uznany specjalista i implantolog.

Do jego osiągnięć zawodowych należy m.in. praca na stanowisku starszego asystenta w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, zlokalizowanym w stolicy. Ośrodek ten funkcjonuje jako część Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Poza sektorem publicznym, wybitny specjalista współpracował także z wieloma cenionymi prywatnymi gabinetami dentystycznymi.

W komentarzach zamieszczanych pod wpisami kondolencyjnymi znalazło się mnóstwo ciepłych słów od pacjentów oraz kolegów po fachu. Wszyscy oni podkreślali nie tylko ogromny profesjonalizm Piotra Momota, ale także jego niesłabnące wsparcie, nieograniczone pokłady cierpliwości oraz wielką otwartość w przekazywaniu swoich umiejętności innym.

Przedwczesne odejście Piotra Momota stanowi niewyobrażalną wyrwę w życiu jego najbliższych, przyjaciół, setek wdzięcznych pacjentów i całej branży medycznej. Jego dziedzictwo to nie tylko setki udanych operacji i wychowani uczniowie, ale również niezatarty ślad w sercach tych, którym kiedykolwiek podał pomocną dłoń.