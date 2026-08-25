Impact Leading Minds w Warszawie. Znamy szczegóły agendy nowego wydarzenia

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2026-08-25 14:34

Już 2 września Warszawa stanie się gospodarzem pierwszej edycji Impact Leading Minds, której towarzyszy hasło „The Power of Insight”. Na scenie zaprezentuje się ponad 20 prelegentów, wśród których znajdą się m.in. Lindsey Vonn, Ivan Krastev, Francesco Billari, Galip Dalay oraz Jakub Józef Orliński. Program łączy zagadnienia z obszaru geopolityki, demografii, biznesu, energetyki, sztuki, sportu i mediów – zarówno podczas sesji dziennych, jak i w trakcie wieczornej kolacji. Dzienna część imprezy zagości w Nowym Teatrze, a wejściówki można nabyć na stronie impactleadingminds.com.

Impact Leading Minds
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Dziś nie brakuje informacji. Brakuje czasu, skupienia i kontekstu, żeby zobaczyć, jak geopolityka, demografia, technologia i biznes wpływają na siebie nawzajem. Te procesy dzieją się jednocześnie, choć nadal zbyt często analizujemy je osobno – tłumaczy Krystian Wolak, pomysłodawca Impactu. – Impact Leading Minds powstał po to, by ten kontekst zbudować. Nie chcemy dokładać uczestnikom kolejnego raportu. Chcemy skrócić drogę od informacji do decyzji – uzupełnia.

Program Impact Leading Minds to prawie pięć godzin intensywnych dyskusji na scenie głównej, a także trzygodzinna, bardziej intymna sesja wieczorna. Głównym atutem i sercem tego formatu jest rozbudowany moduł networkingowy. Inicjatywa ta pozwala na zrealizowanie w ciągu jednego dnia tego, co normalnie wymagałoby wielotygodniowych ustaleń i licznych spotkań roboczych.

Dzienną część zainauguruje panel dotyczący kształtowania własnej ścieżki do sukcesu. Następnie uczestnicy wysłuchają prelekcji związanych z geopolityką, sytuacją demograficzną, sektorem energetycznym oraz perspektywami rozwoju gospodarczego w Europie. Finałem będzie rozmowa z legendarną amerykańską narciarką, Lindsey Vonn, która podzieli się refleksjami na temat psychicznej odporności, odwagi w obliczu zmian i podejmowania trudnych wyborów pod presją. Z kolei wieczorna część dedykowana jest kadrze zarządzającej i gościom specjalnym. Nawiązuje ona do tradycji poznańskiego Impactu – kładzie nacisk na luźniejszą atmosferę, otwartą dyskusję i rozwinięcie wątków poruszanych za dnia. Całość wzbogaci debata z udziałem wybitnych przedstawicieli międzynarodowych mediów, co stworzy unikalną okazję do oceny pozycji Polski i rynku informacyjnego z szerszej, nie tylko lokalnej perspektywy.

Jakub Józef Orliński i Andrzej Stasiuk na scenie

Połączenie muzyki klasycznej i nowoczesnego tańca to rzadkość, jednak Jakub Józef Orliński z powodzeniem łączy oba te światy. W panelu „Barok spotyka breakdance. Jak zbudować własną scenę” opowie o ciężkiej pracy i determinacji niezbędnej do zdobycia szczytu oraz jego utrzymania. Jego droga życiowa posłuży jako pretekst do rozważań o konstruowaniu osobistej marki bez trzymania się utartych schematów i zachowaniu swojej autentyczności w obliczu rosnącej popularności.

Na wydarzeniu usłyszymy również prezentację Joanny Chmury. Unikalne spojrzenie zaprezentuje także Andrzej Stasiuk. W trakcie debaty „Gdzie kończy się Europa?”, w której partnerować mu będzie Sławomir Sierakowski, znany autor przeanalizuje dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość oraz to, jak te transformacje rzutują na kondycję współczesnego kontynentu.

Kontynuacja scenicznych debat będzie możliwa w strefie Impact Bookstore. To właśnie tam uczestnicy będą mogli porozmawiać z prelegentami: Andrzejem Stasiukiem, Ivanem Krastevem i Joanną Chmurą.

Ivan Krastev o roli Europy na świecie

Jednym z najistotniejszych tematów spotkania będzie dyskusja o pozycji Europy w nowym globalnym porządku. W panelu „Europa po Ameryce: kto teraz ustala reguły” Ivan Krastev – bułgarski analityk polityczny, szef Centrum Strategii Liberalnych i współpracownik wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku – wymieni się poglądami z Martinem Sandbu, dziennikarzem „Financial Times”.

Tematykę tę rozszerzy debata pod tytułem „Odporna Europa: bezpieczeństwo i przyszłość europejskiego sąsiedztwa”. W dyskusji wezmą udział m.in. Galip Dalay (reprezentujący Chatham House i Uniwersytet Oksfordzki), Linas Kojala z litewskiego ośrodka badawczego oraz Jaume Collboni, pełniący funkcję burmistrza Barcelony.

Przyszłość technologii kwantowych i energetyki

Ivan Krastev pojawi się ponownie na scenie podczas panelu „Nowy rozdział europejskiego wzrostu”. Będą mu towarzyszyć Agnieszka Gajewska, dyrektor generalna PwC w Europie Środkowo-Wschodniej, oraz Jan Goetz – fizyk i współtwórca IQM Quantum Computers.

Gajewska zarządza siecią PwC w 27 państwach, mając pod sobą zespół 13 tysięcy ekspertów. Wcześniej zajmowała się strategią i ekspansją firmy w tej części świata, a także nadzorowała globalny dział Government & Public Services. Z kolei Jan Goetz, zdobywca tytułu doktora na monachijskiej uczelni technicznej w dziedzinie układów kwantowych, stoi obecnie na czele przedsiębiorstwa tworzącego komputery bazujące na tej innowacji. Rozwiązania kwantowe wychodzą powoli z fazy eksperymentalnej. Mają zastosowanie w symulacjach, optymalizacji i kryptografii, stając się kluczowym frontem w walce o fundusze, wykwalifikowane kadry i niezależność technologiczną.

Zderzenie tych dwóch perspektyw da możliwość analizy europejskiego rozwoju w kontekście zależności geopolitycznych. Pokaże też, jak te czynniki wpływają na politykę państw, plany inwestorów i zdolność do wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych na dużą skalę.

Każda nowa inwestycja infrastrukturalna, od zakładów przemysłowych po osiedla mieszkaniowe, musi zmierzyć się z fundamentalnym problemem dostępu do źródeł energii. To właśnie ten czynnik w dużej mierze determinuje możliwości rozwojowe. O wyzwaniach dla krajowego sektora energetycznego będą dyskutować Grzegorz Onichimowski, szef Polskich Sieci Elektroenergetycznych, oraz Jakub Wiech – dziennikarz i analityk. Rozmowa w formule fireside chat zatytułowana „Rekarbonizacja czy elektryfikacja? O przyszłości polskiej energetyki” rzuci światło na kluczowe decyzje.

Prelekcje uświadomią, że kwestie bezpieczeństwa kontynentu, dostępności energii i dynamiki gospodarczej stanowią system naczyń połączonych. Ich wzajemne relacje bezpośrednio kształtują decyzje biznesowe i kierunki rozwoju dla podmiotów w naszej części Europy.

Zmiany demograficzne w Polsce

Kwestie demograficzne rzadko goszczą na pierwszych stronach gazet, mimo że ich wpływ na zatrudnienie, budżet państwa i zachowania nabywców jest już wyraźnie widoczny. Zgodnie z analizami OECD, w latach 2024–2050 zasoby ludzkie w wieku produkcyjnym (15–64 lata) w naszym kraju mogą stopnieć z obecnych 24,8 do niespełna 19,8 mln osób.

Podczas panelu „Świat, w którym jest nas mniej” Francesco Billari, stojący na czele Uniwersytetu Bocconi ekspert w dziedzinie demografii, wymieni poglądy z przedstawicielką Mastercard, Martą Życińską, oraz Agnieszką Chłoń-Domińczak ze Szkoły Głównej Handlowej. Spotkanie to będzie moderować dziennikarka „Forbes Polska”, Katarzyna Dębek.

Wymiana poglądów pomoże przekształcić statystyczne modele w realne działania biznesowe – od zarządzania personelem po projektowanie usług i inwestycji. To kluczowe, by wyprzedzać trendy, a nie jedynie dostosowywać się do zaistniałej sytuacji.

Lindsey Vonn o odporności i radzeniu sobie z presją

Zwieńczeniem programu głównej sceny będzie spotkanie z Lindsey Vonn – ikoną narciarstwa alpejskiego. Ta wybitna sportsmenka, mająca na koncie złoto olimpijskie, cztery Kryształowe Kule i 84 wygrane zawody cyklu Puchar Świata, opowie o swoich doświadczeniach w rozmowie „Jak wygrywać nie tylko na stoku: o odporności i odwadze zaczynania od nowa”. Wywiad z Amerykanką przeprowadzi znany dziennikarz, Piotr Kraśko.

Zmagania ze stresem, ryzykiem i powrotami do formy po urazach to sytuacje, z którymi identyfikują się również menedżerowie i liderzy. Jej opowieść wykracza poza ramy sportowej rywalizacji, zadając uniwersalne pytanie o to, jak reagować na fiasko dotychczasowych strategii i jak ponownie zbudować swoją pozycję. W tej części spotkania problematyka psychicznej odporności nabierze głęboko indywidualnego charakteru.

Dyskusja o mediach i perspektywach Polski

Kiedy część dzienna Impact Leading Minds dobiegnie końca, impreza przybierze bardziej kameralny charakter. Wieczorne spotkanie uświetni panel dyskusyjny czołowych przedstawicieli międzynarodowych tytułów prasowych. Głos zabiorą: Jonathan Greenberger z serwisu POLITICO, Marion Horn reprezentująca redakcję BILD oraz Will Martin, związany z Business Insiderem. Dyskusją pokieruje redaktor naczelny Onetu, Bartosz Węglarczyk.

To wydarzenie to konfrontacja różnych filozofii i sposobów zarządzania w świecie mediów. Ważnym elementem będzie też analiza zewnętrznego postrzegania naszego kraju na arenie międzynarodowej. Debata dotknie nie tylko kondycji branży wydawniczej, ale i specyfiki środowiska, w którym na co dzień operują najważniejsi decydenci.

Nowy format Impactu: The Power of Insight

Projekt Impact Leading Minds to świeża inicjatywa, która zaprezentuje się publiczności 2 września 2026 r. Jej pierwsza odsłona zagości w warszawskim Nowym Teatrze przy ulicy Madalińskiego 10/16, działając pod szyldem „The Power of Insight”. Czerpie ona z bogatego dorobku poznańskiego Impactu, stawiając jednak na inną formę: skondensowany program, podział na dwie sekcje i większą intymność spotkań. O ile poznańskie wydarzenie to arena wielkich debat, warszawska edycja to miejsce na dogłębne rozmowy, na które zazwyczaj brakuje czasu na wielkich konferencjach.

Organizatorzy przewidzieli obecność zaledwie 500 gości – liderów reprezentujących świat biznesu, nauki, administracji publicznej oraz kultury. Taki kameralny format ma ułatwić bezpośredni kontakt między prelegentami a uczestnikami i sprzyjać efektywnej wymianie myśli.

Do startu tego innowacyjnego formatu zostało już niewiele czasu – zaledwie kilkanaście dni, a liczba wolnych biletów sukcesywnie maleje. Osoby zainteresowane udziałem mogą znaleźć pełen harmonogram i dokonać zakupu wejściówek, odwiedzając witrynę internetową impactleadingminds.com.

Impact Leading Minds
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe