Impact Leading Minds w Warszawie. Znamy szczegóły agendy nowego wydarzenia

– Dziś nie brakuje informacji. Brakuje czasu, skupienia i kontekstu, żeby zobaczyć, jak geopolityka, demografia, technologia i biznes wpływają na siebie nawzajem. Te procesy dzieją się jednocześnie, choć nadal zbyt często analizujemy je osobno – tłumaczy Krystian Wolak, pomysłodawca Impactu. – Impact Leading Minds powstał po to, by ten kontekst zbudować. Nie chcemy dokładać uczestnikom kolejnego raportu. Chcemy skrócić drogę od informacji do decyzji – uzupełnia.

Program Impact Leading Minds to prawie pięć godzin intensywnych dyskusji na scenie głównej, a także trzygodzinna, bardziej intymna sesja wieczorna. Głównym atutem i sercem tego formatu jest rozbudowany moduł networkingowy. Inicjatywa ta pozwala na zrealizowanie w ciągu jednego dnia tego, co normalnie wymagałoby wielotygodniowych ustaleń i licznych spotkań roboczych.

Dzienną część zainauguruje panel dotyczący kształtowania własnej ścieżki do sukcesu. Następnie uczestnicy wysłuchają prelekcji związanych z geopolityką, sytuacją demograficzną, sektorem energetycznym oraz perspektywami rozwoju gospodarczego w Europie. Finałem będzie rozmowa z legendarną amerykańską narciarką, Lindsey Vonn, która podzieli się refleksjami na temat psychicznej odporności, odwagi w obliczu zmian i podejmowania trudnych wyborów pod presją. Z kolei wieczorna część dedykowana jest kadrze zarządzającej i gościom specjalnym. Nawiązuje ona do tradycji poznańskiego Impactu – kładzie nacisk na luźniejszą atmosferę, otwartą dyskusję i rozwinięcie wątków poruszanych za dnia. Całość wzbogaci debata z udziałem wybitnych przedstawicieli międzynarodowych mediów, co stworzy unikalną okazję do oceny pozycji Polski i rynku informacyjnego z szerszej, nie tylko lokalnej perspektywy.

Jakub Józef Orliński i Andrzej Stasiuk na scenie

Połączenie muzyki klasycznej i nowoczesnego tańca to rzadkość, jednak Jakub Józef Orliński z powodzeniem łączy oba te światy. W panelu „Barok spotyka breakdance. Jak zbudować własną scenę” opowie o ciężkiej pracy i determinacji niezbędnej do zdobycia szczytu oraz jego utrzymania. Jego droga życiowa posłuży jako pretekst do rozważań o konstruowaniu osobistej marki bez trzymania się utartych schematów i zachowaniu swojej autentyczności w obliczu rosnącej popularności.

Na wydarzeniu usłyszymy również prezentację Joanny Chmury. Unikalne spojrzenie zaprezentuje także Andrzej Stasiuk. W trakcie debaty „Gdzie kończy się Europa?”, w której partnerować mu będzie Sławomir Sierakowski, znany autor przeanalizuje dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość oraz to, jak te transformacje rzutują na kondycję współczesnego kontynentu.

Kontynuacja scenicznych debat będzie możliwa w strefie Impact Bookstore. To właśnie tam uczestnicy będą mogli porozmawiać z prelegentami: Andrzejem Stasiukiem, Ivanem Krastevem i Joanną Chmurą.

Ivan Krastev o roli Europy na świecie

Jednym z najistotniejszych tematów spotkania będzie dyskusja o pozycji Europy w nowym globalnym porządku. W panelu „Europa po Ameryce: kto teraz ustala reguły” Ivan Krastev – bułgarski analityk polityczny, szef Centrum Strategii Liberalnych i współpracownik wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku – wymieni się poglądami z Martinem Sandbu, dziennikarzem „Financial Times”.

Tematykę tę rozszerzy debata pod tytułem „Odporna Europa: bezpieczeństwo i przyszłość europejskiego sąsiedztwa”. W dyskusji wezmą udział m.in. Galip Dalay (reprezentujący Chatham House i Uniwersytet Oksfordzki), Linas Kojala z litewskiego ośrodka badawczego oraz Jaume Collboni, pełniący funkcję burmistrza Barcelony.

Przyszłość technologii kwantowych i energetyki

Ivan Krastev pojawi się ponownie na scenie podczas panelu „Nowy rozdział europejskiego wzrostu”. Będą mu towarzyszyć Agnieszka Gajewska, dyrektor generalna PwC w Europie Środkowo-Wschodniej, oraz Jan Goetz – fizyk i współtwórca IQM Quantum Computers.

Gajewska zarządza siecią PwC w 27 państwach, mając pod sobą zespół 13 tysięcy ekspertów. Wcześniej zajmowała się strategią i ekspansją firmy w tej części świata, a także nadzorowała globalny dział Government & Public Services. Z kolei Jan Goetz, zdobywca tytułu doktora na monachijskiej uczelni technicznej w dziedzinie układów kwantowych, stoi obecnie na czele przedsiębiorstwa tworzącego komputery bazujące na tej innowacji. Rozwiązania kwantowe wychodzą powoli z fazy eksperymentalnej. Mają zastosowanie w symulacjach, optymalizacji i kryptografii, stając się kluczowym frontem w walce o fundusze, wykwalifikowane kadry i niezależność technologiczną.

Zderzenie tych dwóch perspektyw da możliwość analizy europejskiego rozwoju w kontekście zależności geopolitycznych. Pokaże też, jak te czynniki wpływają na politykę państw, plany inwestorów i zdolność do wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych na dużą skalę.

Każda nowa inwestycja infrastrukturalna, od zakładów przemysłowych po osiedla mieszkaniowe, musi zmierzyć się z fundamentalnym problemem dostępu do źródeł energii. To właśnie ten czynnik w dużej mierze determinuje możliwości rozwojowe. O wyzwaniach dla krajowego sektora energetycznego będą dyskutować Grzegorz Onichimowski, szef Polskich Sieci Elektroenergetycznych, oraz Jakub Wiech – dziennikarz i analityk. Rozmowa w formule fireside chat zatytułowana „Rekarbonizacja czy elektryfikacja? O przyszłości polskiej energetyki” rzuci światło na kluczowe decyzje.

Prelekcje uświadomią, że kwestie bezpieczeństwa kontynentu, dostępności energii i dynamiki gospodarczej stanowią system naczyń połączonych. Ich wzajemne relacje bezpośrednio kształtują decyzje biznesowe i kierunki rozwoju dla podmiotów w naszej części Europy.

Zmiany demograficzne w Polsce

Kwestie demograficzne rzadko goszczą na pierwszych stronach gazet, mimo że ich wpływ na zatrudnienie, budżet państwa i zachowania nabywców jest już wyraźnie widoczny. Zgodnie z analizami OECD, w latach 2024–2050 zasoby ludzkie w wieku produkcyjnym (15–64 lata) w naszym kraju mogą stopnieć z obecnych 24,8 do niespełna 19,8 mln osób.

Podczas panelu „Świat, w którym jest nas mniej” Francesco Billari, stojący na czele Uniwersytetu Bocconi ekspert w dziedzinie demografii, wymieni poglądy z przedstawicielką Mastercard, Martą Życińską, oraz Agnieszką Chłoń-Domińczak ze Szkoły Głównej Handlowej. Spotkanie to będzie moderować dziennikarka „Forbes Polska”, Katarzyna Dębek.

Wymiana poglądów pomoże przekształcić statystyczne modele w realne działania biznesowe – od zarządzania personelem po projektowanie usług i inwestycji. To kluczowe, by wyprzedzać trendy, a nie jedynie dostosowywać się do zaistniałej sytuacji.

Lindsey Vonn o odporności i radzeniu sobie z presją

Zwieńczeniem programu głównej sceny będzie spotkanie z Lindsey Vonn – ikoną narciarstwa alpejskiego. Ta wybitna sportsmenka, mająca na koncie złoto olimpijskie, cztery Kryształowe Kule i 84 wygrane zawody cyklu Puchar Świata, opowie o swoich doświadczeniach w rozmowie „Jak wygrywać nie tylko na stoku: o odporności i odwadze zaczynania od nowa”. Wywiad z Amerykanką przeprowadzi znany dziennikarz, Piotr Kraśko.

Zmagania ze stresem, ryzykiem i powrotami do formy po urazach to sytuacje, z którymi identyfikują się również menedżerowie i liderzy. Jej opowieść wykracza poza ramy sportowej rywalizacji, zadając uniwersalne pytanie o to, jak reagować na fiasko dotychczasowych strategii i jak ponownie zbudować swoją pozycję. W tej części spotkania problematyka psychicznej odporności nabierze głęboko indywidualnego charakteru.

Dyskusja o mediach i perspektywach Polski

Kiedy część dzienna Impact Leading Minds dobiegnie końca, impreza przybierze bardziej kameralny charakter. Wieczorne spotkanie uświetni panel dyskusyjny czołowych przedstawicieli międzynarodowych tytułów prasowych. Głos zabiorą: Jonathan Greenberger z serwisu POLITICO, Marion Horn reprezentująca redakcję BILD oraz Will Martin, związany z Business Insiderem. Dyskusją pokieruje redaktor naczelny Onetu, Bartosz Węglarczyk.

To wydarzenie to konfrontacja różnych filozofii i sposobów zarządzania w świecie mediów. Ważnym elementem będzie też analiza zewnętrznego postrzegania naszego kraju na arenie międzynarodowej. Debata dotknie nie tylko kondycji branży wydawniczej, ale i specyfiki środowiska, w którym na co dzień operują najważniejsi decydenci.

Nowy format Impactu: The Power of Insight

Projekt Impact Leading Minds to świeża inicjatywa, która zaprezentuje się publiczności 2 września 2026 r. Jej pierwsza odsłona zagości w warszawskim Nowym Teatrze przy ulicy Madalińskiego 10/16, działając pod szyldem „The Power of Insight”. Czerpie ona z bogatego dorobku poznańskiego Impactu, stawiając jednak na inną formę: skondensowany program, podział na dwie sekcje i większą intymność spotkań. O ile poznańskie wydarzenie to arena wielkich debat, warszawska edycja to miejsce na dogłębne rozmowy, na które zazwyczaj brakuje czasu na wielkich konferencjach.

Organizatorzy przewidzieli obecność zaledwie 500 gości – liderów reprezentujących świat biznesu, nauki, administracji publicznej oraz kultury. Taki kameralny format ma ułatwić bezpośredni kontakt między prelegentami a uczestnikami i sprzyjać efektywnej wymianie myśli.

Do startu tego innowacyjnego formatu zostało już niewiele czasu – zaledwie kilkanaście dni, a liczba wolnych biletów sukcesywnie maleje. Osoby zainteresowane udziałem mogą znaleźć pełen harmonogram i dokonać zakupu wejściówek, odwiedzając witrynę internetową impactleadingminds.com.