Śmiertelny wypadek na warszawskich Bielanach. Śmieciarka przejechała kobietę

Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że do tragedii doszło na drodze wewnętrznej przy ulicy Kochanowskiego w Warszawie. Funkcjonariusze policji potwierdzili te informacje. Zgłoszenie o wypadku na Bielanach wpłynęło do nich tuż przed godziną 11:00.

Na miejscu działają już służby. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas manewru cofania śmieciarki, z nieznanych powodów za pojazdem znalazła się kobieta. Maszyna ją przejechała. Ofiara zginęła na miejscu

Taką informację przekazał młodszy aspirant Paweł Chmura z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji. Przedstawiciele służb nie ujawniają na razie wieku potrąconej kobiety. Czynności na miejscu tragedii nadzoruje prokurator.