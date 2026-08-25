Wypadek na Trasie Łazienkowskiej zniszczył jej rodzinę. Wdowa po Rafale opowiada o życiu po stracie

Decyzja sądu w sprawie Łukasza Żaka została ogłoszona 16 lipca 2026 roku. Wymiar sprawiedliwości skazał mężczyznę na dwie dekady pobytu za kratami oraz nałożył na niego dożywotni zakaz siadania za kierownicą. Sędzia zaznaczył przy tym, że skazany będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie najwcześniej po upływie piętnastu lat. Warto dodać, że powyższe postanowienie wciąż nie nabrało mocy prawnej.

Wyrok dla Łukasza Żaka. Ewelina zabiera głos

Jak wyznała Ewelina w rozmowie z dziennikarzami portalu wp.pl, finał sądowej batalii był dla niej niezwykle wyczekiwanym momentem. Kobieta ufa w słuszność decyzji podjętej przez skład orzekający, jednak izolacja sprawcy tragedii nie jest w stanie w pełni ukoić bólu po nagłej stracie męża. Sam fakt, że Łukasz Żak przebywa w celi, nie wypełni luki po ukochanym ani nie pomoże w odpowiadaniu na trudne pytania osieroconych pociech o ich ojca.

Na co dzień wdowa usilnie stara się normalnie funkcjonować, dbając o obowiązki domowe i gwarantując maluchom poczucie spokoju. Obserwatorzy z zewnątrz mogliby uznać, że zdołała już powoli poukładać swój świat na nowo. Prawda jest jednak taka, że wciąż walczy z potężną wewnętrzną pustką oraz fizycznymi konsekwencjami tamtego dramatycznego zderzenia.

Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Dzieci dają wdowie siłę

Historia miłości Eweliny i Rafała rozpoczęła się, gdy oboje mieli zaledwie po osiemnaście lat. Ich wspólna droga trwała blisko dwie dekady, podczas których wspólnie wkraczali w dorosłość i budowali rodzinę. Zakochani zamierzali ramię w ramię dzielić trudy wychowywania potomstwa i wspierać się w prozie życia. Niestety, fatalne wydarzenia na warszawskiej drodze bezpowrotnie zniszczyły te plany.

Podczas wywiadu udzielonego Karolinie Motylewskiej, samotna matka podkreśliła, że to właśnie pociechy motywują ją do wstawania z łóżka. Ze wszystkich sił próbuje dotrzymać słowa danego przed laty zmarłemu mężowi i stworzyć dzieciom ciepły, szczęśliwy dom. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że cały obowiązek rodzicielski spadł teraz wyłącznie na jej barki, wliczając w to najbardziej bolesne dyskusje o odejściu ojca.

Zmarły partner wciąż zajmuje bardzo ważne miejsce w codzienności domowników. Wdowa nie ukrywa, że w myślach regularnie toczy rozmowy z ukochanym. Robi to zarówno w chwilach porannego zwątpienia, jak i po wyjątkowo wyczerpującym dniu, a także w zupełnie błahych momentach. Najróżniejsze barwy, aromaty i znajome lokalizacje nieustannie przywołują w jej głowie obrazy z minionych, szczęśliwych lat.

W jej wspomnieniach Rafał jawi się jako człowiek pełen troski, błyskotliwy, odważny i obdarzony świetnym poczuciem humoru. Ewelina nie zamierza pozbywać się z otoczenia rzeczy przypominających jej o mężu. Nie planuje także zmiany miejsca zamieszkania ani celowego omijania feralnej Trasy Łazienkowskiej, ponieważ chce pielęgnować pamięć o ukochanym, a nie uciekać przed własną przeszłością.

Zapytana wprost o swoje obecne uczucia względem sprawcy wypadku, Ewelina odpowiedziała bardzo stanowczo: „Dawno mu wybaczyłam”.

Łukasz Żak uderzył w auto na Trasie Łazienkowskiej

Ten dramatyczny karambol rozegrał się w nocy z 15 na 16 września 2024 roku. Pędzący volkswagenem arteonem Łukasz Żak z impetem wbił się w tył forda, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. W wyniku potężnego uderzenia Rafał zginął na miejscu, a jego żona wraz z dwójką dzieci trafili do szpitala z obrażeniami. W toku procesu dowiedziono, że sprawca jechał z olbrzymią prędkością, był pod wpływem alkoholu i bezczelnie łamał nałożony wcześniej zakaz prowadzenia pojazdów.

Ewelina liczy na to, że jej bolesne doświadczenia będą przestrogą dla kierowców, którym wydaje się, że brawura i jazda na podwójnym gazie ujdą im na sucho. Kobieta głęboko wierzy, że świadomość skali tej tragedii skłoni przynajmniej niektóre osoby do całkowitego zrezygnowania z tak lekkomyślnego zachowania na drodze.