Warszawa: Archeologiczne odkrycia w Morysinie. Co skrywa historia?

Jakie relikty odkryto w Morysinie?

Przez wiele lat pozostałości architektoniczne w Morysinie pozostawały ukryte pod ziemią. Odkrycia te są kluczowe dla opracowania programu konserwatorskiego, który zabezpieczy zabytkową architekturę parku. Pałac Myśliwski w Morysinie, będący częścią zespołu pałacowo-ogrodowego związanego z Wilanowem, jest jednym z młodszych zabytków tego kompleksu. Choć jego budowa zakończyła się w 1811 roku, w kolejnych latach dobudowano wokół niego inne obiekty, takie jak Oraculum, Neogotycka Brama, Dom Stróża i Gajówka.

Co odkryli archeolodzy w 2026 roku?

W 2026 roku, przy ruinach Domu Stróża i Pałacu Myśliwskiego, archeolodzy przeprowadzili badania, które ujawniły, że zachowane ruiny to tylko niewielka część dawnej zabudowy. Przy Domu Stróża odkryto mury budynku o wysokości około pół metra, a także pozostałości podłogi z ceramicznych płytek i drewnianych elementów. Budynek otaczał korytarz z pergolą, a jego nawierzchnia była wykonana z asfaltu, co w XIX wieku stawało się coraz bardziej popularne.

Jakie skarby odnaleziono?

Wśród ruchomych zabytków na szczególną uwagę zasługuje porcelanowy talerzyk z sygnaturą Krister Porzellan-Manufaktur z Wałbrzycha, prawdopodobnie wyprodukowany w latach 30. XX wieku. Przy rotundzie Pałacu Myśliwskiego odkryto chodnik łączący ganek z pomieszczeniem pełniącym funkcję kotłowni oraz kamienną posadzkę klatki schodowej prowadzącej na piętro.

Co dalej z odkryciami w Morysinie?

Po II wojnie światowej Morysin był pomijany w pracach konserwatorskich, co doprowadziło do pogorszenia stanu jego architektury. Tegoroczne badania pozwolą na przygotowanie programu prac, które zabezpieczą relikty przed dalszym rozpadem i częściowo odtworzą ich historyczną dekorację. Badania są częścią szerszego programu rewitalizacji parku morysińskiego, a zabezpieczone relikty zostaną włączone do oferty kulturalnej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Kto stoi za odkryciami?

Tegoroczne badania archeologiczne były inicjatywą Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Prace prowadził zespół dr. Rafała Soleckiego przy udziale studentów archeologii z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Eksperci muzeum, w tym dr inż. Maciej Żołnierczuk i Monika Drabik, czuwali nad organizacją i bezpieczeństwem przedsięwzięcia, dbając jednocześnie o ochronę ekosystemu rezerwatu.

Źródło PAP.