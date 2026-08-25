31-latek w rękach policji. Kryminalni z Otwocka zlikwidowali magazyn narkotyków

Kryminalni z Otwocka rozpracowywali sprawę związaną z przestępczością narkotykową. Wpadli na trop 31-letniego mieszkańca powiatu, podejrzewanego o posiadanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Ustalili jego tożsamość, objęli go obserwacją, a gdy potwierdzili swoje podejrzenia, zatrzymali mężczyznę.

Podczas akcji policjanci zlikwidowali magazyn nielegalnych substancji. Jak przekazała policja, w ten sposób przerwano dalsze rozprowadzanie narkotyków na terenie powiatu otwockiego. Funkcjonariusze zabezpieczyli też narkotyki i dużą kwotę gotówki. Po zatrzymaniu 31-latek trafił do policyjnej celi.

W magazynie były marihuana, mefedron i amfetamina. Policja przejęła też niemal 330 tys. zł

Łącznie policjanci zabezpieczyli blisko 4 kilogramy różnych narkotyków. Były wśród nich 2585 kg ziela konopi, 422 mefedronu, 368 g amfetaminy, 197 g metamfetaminy, 255 g MDMA oraz 119 g haszyszu. Funkcjonariusze przejęli także gotówkę - blisko 330 tys. zł. Pieniądze zabezpieczono na poczet przyszłych kar.

Prokuratura postawiła zarzuty. Sąd aresztował 31-latka na trzy miesiące

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Otwocku, która wszczęła śledztwo i przedstawiła 31-latkowi zarzuty uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających. Następnie prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego. Sąd uwzględnił ten wniosek i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące.

Jak poinformował podkom. Patryk Domarecki, sprawa jest efektem działań otwockich kryminalnych prowadzonych wspólnie z prokuraturą.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI