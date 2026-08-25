31-latek z Otwocka w areszcie. Policja przejęła 4 kg narkotyków i 330 tys. zł

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-25 10:40

31-latek z Otwocka usłyszał zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków i decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Śledczy zabezpieczyli blisko 4 kilogramy narkotyków oraz niemal 330 tysięcy złotych. To efekt akcji otwockich kryminalnych, którzy namierzyli mężczyznę i zlikwidowali magazyn nielegalnych substancji.

31-latek w rękach policji. Kryminalni z Otwocka zlikwidowali magazyn narkotyków

Kryminalni z Otwocka rozpracowywali sprawę związaną z przestępczością narkotykową. Wpadli na trop 31-letniego mieszkańca powiatu, podejrzewanego o posiadanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Ustalili jego tożsamość, objęli go obserwacją, a gdy potwierdzili swoje podejrzenia, zatrzymali mężczyznę.

Podczas akcji policjanci zlikwidowali magazyn nielegalnych substancji. Jak przekazała policja, w ten sposób przerwano dalsze rozprowadzanie narkotyków na terenie powiatu otwockiego. Funkcjonariusze zabezpieczyli też narkotyki i dużą kwotę gotówki. Po zatrzymaniu 31-latek trafił do policyjnej celi.

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W magazynie były marihuana, mefedron i amfetamina. Policja przejęła też niemal 330 tys. zł

Łącznie policjanci zabezpieczyli blisko 4 kilogramy różnych narkotyków. Były wśród nich 2585 kg ziela konopi, 422 mefedronu, 368 g amfetaminy, 197 g metamfetaminy, 255 g MDMA oraz 119 g haszyszu. Funkcjonariusze przejęli także gotówkę - blisko 330 tys. zł. Pieniądze zabezpieczono na poczet przyszłych kar.

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Prokuratura postawiła zarzuty. Sąd aresztował 31-latka na trzy miesiące

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Otwocku, która wszczęła śledztwo i przedstawiła 31-latkowi zarzuty uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających. Następnie prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego. Sąd uwzględnił ten wniosek i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące.

Jak poinformował podkom. Patryk Domarecki, sprawa jest efektem działań otwockich kryminalnych prowadzonych wspólnie z prokuraturą.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI

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