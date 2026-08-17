Czy wrócą jeszcze upały? IMGW nie pozostawia złudzeń w nowej prognozie

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-17 6:25

Po ostatnich upalnych dniach, w których termometry pokazywały nawet 35 st. C, nadciąga duża zmiana pogody. Najnowsze wyliczenia i mapy przygotowane przez IMGW pokazują, że druga połowa sierpnia upłynie pod znakiem zdecydowanie chłodniejszej pogody. Czeka nas więcej zachmurzenia, opadów i burz, a temperatura w nocy może spadać do 10 st. C. Wiele wskazuje na to, że ekstremalne temperatury tego lata już minęły.

Seniorka wachluje się w upalny dzień. O prognozach pogody na koniec sierpnia przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: getty/ Getty Images Starsza kobieta w okularach i kwiecistej bluzce, siedząca na zewnątrz, wachluje się drewnianym wachlarzem. Jej wyraz twarzy sugeruje znużenie upałem, co doskonale ilustruje wpływ wysokich temperatur na organizm, o którym można przeczytać na Poradniku Zdrowie.

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Fala największych upałów powoli ustępuje. Choć podczas minionego weekendu w niektórych częściach Polski termometry wskazywały nawet 35 st. C, to od niedzieli od strony zachodniej i północnej napływa chłodniejsze powietrze. W nadchodzących dniach spadek temperatury będzie zauważalny we wszystkich regionach kraju. W pierwszej połowie tygodnia w ciągu dnia na termometrach z reguły ujrzymy od 20 do 25 st. C, a lokalnie wartości te mogą spaść nawet do 17-19 st. C. Zauważalnie ochłodzi się również w nocy, kiedy to w wielu miejscach temperatura spadnie do około 10 st. C.

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Spadek temperatury nie oznacza jednak spokojnej pogody. Przez nasz kraj mają przechodzić regularne fronty, które przyniosą ze sobą duże zachmurzenie, ulewne deszcze oraz gwałtowne burze. Szczególnie dużo deszczu może spaść w południowych regionach Polski. W drugiej części tygodnia utrzyma się kapryśna aura – słoneczne momenty będą się przeplatać z deszczem i wyładowaniami atmosferycznymi.

Istnieje możliwość wystąpienia krótkotrwałych ociepleń, szczególnie na obszarach wschodnich i południowych. Nie należy jednak spodziewać się nawrotu przedłużających się fal upałów, takich jak te z początku sierpnia. Analiza długoterminowych map pogodowych sugeruje zwiększone prawdopodobieństwo opadów w drugiej części tego miesiąca. Zgodnie z przewidywaniami Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych opady do zakończenia sierpnia powinny mieścić się w normie, a w niektórych miejscach mogą nawet ją przekroczyć.

Zatem wszystko sugeruje, że najbardziej upalne dni mamy już za sobą. Do zakończenia sierpnia wciąż będziemy mogli cieszyć się słonecznymi i ciepłymi dniami, ale coraz częściej doświadczymy temperatur charakterystycznych dla końca wakacji, zwłaszcza chłodniejszych nocy. Obecne prognozy nie przewidują już nadejścia długotrwałych upałów z temperaturami rzędu 30-35 st. C.

Wakacje bez stresu
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