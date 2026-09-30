Sprawa pobicia byłego ministra zdrowia. Będzie ugoda

Siedlce: będzie ugoda ws. pobicia Adam Niedzielskiego

Strony procesu w sprawie pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego wypracowały ugodę – dowiedział się w środę PAP od rzeczniczki Sądu Okręgowego w Siedlcach Agnieszki Karłowicz.

– W środę sąd przesłuchał dwóch oskarżonych i uznał, że treść wypracowanej ugody oraz wyjaśnienia oskarżonych nie wymagają przeprowadzania całego postępowania dowodowego – powiedziała sędzia Karłowicz.

Na kolejnym posiedzeniu postępowanie - które jest prowadzone z wyłączeniem jawności - powinno się zakończyć. Zostało ono zaplanowane na 23 listopada.

– Sąd zamierza przesłuchać jeszcze dwóch świadków – powiedziała PAP Karłowicz.

Dwóm oskarżonym – 39-letniemu Aleksandrowi B. i 35-letniemu Rafałowi G. – grozi kara od 3 miesięcy do 7,5 roku pozbawienia wolności.

Pobicie byłego ministra zdrowia

27 sierpnia 2025 r. Adam Niedzielski, były minister zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego wychodził z restauracji w Siedlcach, gdy został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Napastnicy uciekli, ale jeszcze tego samego dnia wieczorem sami zgłosili się na policję. Obaj byli pijani, mieli ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Śledczy uznali działanie mężczyzn za występek chuligański. W ocenie prokuratury pobicie byłego szefa resortu zdrowia nie było przypadkowe. Do napaści miało dojść z powodu przynależności politycznej Niedzielskiego.

Środowa rozprawa poprzedzona była mediacją, w wyniku której wypracowano ugodę. Sąd jednak zgodnie z prawem musi wydać w sprawie wyrok, w którym jednak weźmie pod uwagę jej treść.

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