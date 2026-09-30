"Antychryst" z Radomia uwziął się na kapliczki. "Obraza uczuć religijnych"

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-30 11:59

Farba na kapliczkach, zniszczone figury i aż 12 zarzutów. Policjanci z Radomia zatrzymali 34-letniego mężczyznę podejrzanego o serię dewastacji miejsc kultu. Wśród uszkodzonych obiektów znalazła się kapliczka przy ul. Kwiatkowskiego, figura na elewacji katedry i kolejne kapliczki w różnych częściach miasta. Podejrzany najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Osoba w czarnej bluzie malująca czerwoną farbą kapliczkę z figurą Matki Bożej. O dewastacjach czytaj w Eska Warszawa.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Policja ustaliła podejrzanego po analizie nagrań z kamer i oględzinach zniszczonych miejsc.
  • 34-latek usłyszał 12 zarzutów, w tym dotyczących niszczenia zabytków i obrazy uczuć religijnych.
  • Sąd zdecydował o jego trzymiesięcznym areszcie.
Szok w centrum Warszawy

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W połowie września radomscy policjanci zaczęli dostawać zgłoszenia o zniszczonych kapliczkach i figurach. Obiekty zostały m.in. oblane farbą. Ślady dewastacji pojawiły się przy ulicach Kwiatkowskiego i Białej, Limanowskiego, Słowackiego, Wierzbickiej oraz Ofiar Firleja. Uszkodzona została również figura znajdująca się na elewacji katedry przy ul. Sienkiewicza oraz figura przy skrzyżowaniu ulic Młodzianowskiej i Wiejskiej.

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Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z kamer i dokładnie sprawdzili wszystkie miejsca, w których doszło do zniszczeń. Dzięki zebranym materiałom ustalili podejrzanego. W poniedziałek rano, 28 września, policjanci zapukali do drzwi jego mieszkania. Zatrzymali 34-letniego mieszkańca Radomia. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a następnie został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Radom Wschód.

12 zarzutów i areszt

Zebrany materiał pozwolił na przedstawienie 34-latkowi 12 zarzutów. Policja informuje, że mężczyzna odpowie m.in. za niszczenie zabytków, obrazę uczuć religijnych oraz czyn chuligański. We wtorek, 29 września, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztu. Najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami.

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ROLKI