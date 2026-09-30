Seks na chodniku w centrum stolicy. Najpierw "załatwił się" pod donicą, po wszystkim odeszli za rękę

Najpierw załatwił potrzebę fizjologiczną, po chwili uprawiali seks

Nagranie przedstawiające parę uprawiającą seks w centrum stolicy szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Kobieta i mężczyzna oddawali się intymnym igraszkom na chodniku przy Alejach Jerozolimskich, tuż obok masywnych donic. Z informacji podanych przez właścicielkę pobliskiego punktu usługowego wynika, że tuż przed tym incydentem zakochani odwiedzili sklep, by zrealizować zakupy. Mężczyzna położył siatki ze sprawunkami przy elewacji, po czym załatwił potrzebę fizjologiczną obok roślin. Chwilę po tym przeszli do zażyłych czułości.

Sprawę komentuje właścicielka pobliskiego lokalu. Zabezpieczono nagrania

Dla właścicielki sklepu nagranie było potężnym wstrząsem. Kobieta z relacjonowała w rozmowie z Wirtualną Polską, co zarejestrowały kamery monitoringu. Skandaliczny czyn miał miejsce tuż przed godziną 19:30, kiedy ulice wciąż były pełne pieszych i samochodów. Jak podkreśliła oburzona, dysponuje nagraniami w kolorze, z doskonałą widocznością twarzy sprawców. Według niej mężczyzna, zaraz po tym, jak załatwił potrzebę fizjologiczną, spotkał się z inicjatywą swojej partnerki. Po zakończeniu aktu miłosnego para ruszyła spokojnym krokiem w stronę hotelu Novotel.

Policja z Warszawy prowadzi postępowanie dotyczące wykroczenia

W środę funkcjonariusze policji z dzielnicy Śródmieście kontynuowali czynności zmierzające do identyfikacji pary.