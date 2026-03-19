Dachowanie w centrum Warszawy. Zderzenie dwóch aut przy rondzie ONZ

Zderzenie i dachowanie przy rondzie ONZ w Warszawie (19.03.2026)

Piesi przebywający rano w rejonie ronda ONZ byli świadkami niecodziennej sytuacji. W samym szczycie komunikacyjnym na drodze leżał przewrócony na dach samochód. Okazało się, że to wynik niebezpiecznej kolizji.

- O godzinie 7:37 policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem dwóch pojazdów marki Kia i Opel w rejonie ronda ONZ. Wskutek tego samochód marki Kia dachował. Obaj kierujący byli trzeźwi i posiadali ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdów – przekazał mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Pojawiły się jednak niejasności dotyczące stanu kierowcy pojazdu, który dachował. Chociaż rzecznik prasowy poinformował o przetransportowaniu go do szpitala, relacja naszego reportera obecnego na miejscu tego nie potwierdza. Mężczyzna, prawdopodobnie obcokrajowiec, pozostał na miejscu i składał wyjaśnienia funkcjonariuszom, którzy badają okoliczności zdarzenia.

Korki na Świętokrzyskiej po wypadku. Utrudnienia w stronę centrum

Mimo że rozbita kia została już odwrócona na koła, kierowcy poruszający się po tej części stolicy wciąż zmagają się z problemami. Obecnie na ulicy Świętokrzyskiej ruch w stronę centrum odbywa się tylko prawym pasem. Zmotoryzowani muszą liczyć się z opóźnieniami i uzbroić w cierpliwość.

