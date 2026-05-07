Rok po zabójstwie na Uniwersytecie Warszawskim. Uczelnia wdrożyła radykalne środki ochrony

Zabójstwo na UW. Co zmieniło się na kampusie?

Minął rok od tragicznych wydarzeń na Uniwersytecie Warszawskim. Władze uczelni podsumowały zmiany, które wprowadzono po tragedii, aby poprawić bezpieczeństwo na kampusie. W ostatnich miesiącach zmieniono procedury, wzmocniono ochronę i wprowadzono nowe rozwiązania techniczne.

- We wszystkich działaniach i inicjatywach Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszym miejscu zawsze stawiamy bezpieczeństwo członków naszej społeczności - mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Uniwersytet Warszawski powołał specjalne Biuro ds. Bezpieczeństwa

Jedną z najważniejszych zmian było utworzenie Biura ds. Bezpieczeństwa. Nowa jednostka zaczęła działać 30 czerwca 2025 roku, a jej dyrektorem został Sławomir Obliński. Biuro ma zajmować się wszystkimi sprawami związanymi z bezpieczeństwem na uczelni — od ochrony kampusu i reagowania w sytuacjach kryzysowych po cyberbezpieczeństwo i przeciwdziałanie dezinformacji.

- Biuro ds. Bezpieczeństwa zostało powołane, aby w sposób spójny i profesjonalny koordynować wszystkie działania związane z ochroną społeczności UW - wyjaśnia Robert Grey, kanclerz uczelni.

Większe uprawnienia i nowy sprzęt dla Straży UW

Zmieniła się także praca Straży Uniwersytetu Warszawskiego. Strażnicy działają teraz według nowych zasad i mają więcej uprawnień. Mogą korzystać z kamer nasobnych, gazu pieprzowego i pałek teleskopowych podczas interwencji. Uczelnia kupiła również paralizatory oraz trzy samochody elektryczne, które mają ułatwić szybkie przemieszczanie się między budynkami kampusu. Przygotowano też nowe procedury na wypadek zagrożeń radiologicznych.

Alarm w słuchawce i kamery. Technologiczna tarcza na Uniwersytecie Warszawskim

Od początku 2026 roku na Uniwersytecie Warszawskim działa specjalna strona poświęcona bezpieczeństwu oraz telefon alarmowy, który pozwala szybko skontaktować się ze służbami. Uczelnia wprowadziła także system, dzięki któremu telefony stacjonarne mogą działać jak przyciski alarmowe. W sytuacji zagrożenia można szybko połączyć się ze Strażą UW bez podnoszenia słuchawki. System od razu pokazuje lokalizację zgłoszenia i pozwala dyżurnym słyszeć, co dzieje się na miejscu.

Władze uczelni zapowiadają też kolejne zmiany. Wszystkie budynki UW mają zostać objęte monitoringiem. Planowany jest również montaż specjalnych depozytorów na klucze, które pozwolą lepiej kontrolować dostęp do pomieszczeń i szybciej reagować w sytuacjach zagrożenia.

Porozumienie z KSP. Uniwersytet Warszawski szkoli kadry i studentów

Uniwersytet Warszawski podpisał też porozumienie z Komendą Stołeczną Policji. Współpraca ma ułatwić wymianę informacji i wspólne działania związane z bezpieczeństwem na uczelni.

Na UW odbywają się już szkolenia dla kadry kierowniczej dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych. Uczelnia przygotowuje także obowiązkowe szkolenia z bezpieczeństwa dla nowych studentów, doktorantów i pracowników. Jak zapowiadają władze, program zajęć ma być dostosowany do realiów funkcjonowania uczelni i obecnej sytuacji na świecie.

Wsparcie po śmierci portierki. Drzewo pamięci na kampusie UW

Po ubiegłorocznej tragedii zwiększono także dostęp do pomocy psychologicznej dla studentów i pracowników. Centrum Pomocy Psychologicznej oferuje bezpłatne i anonimowe wsparcie dla osób związanych z Uniwersytetem Warszawskim. Od początku roku działa również Czat Zaufania UW, uruchomiony z inicjatywy samorządu studentów, który umożliwia szybki kontakt ze specjalistami. Na uczelni ruszyła też kampania „Twoja głowa - Twoja siła”, promująca dbanie o zdrowie psychiczne i zachęcająca do szukania pomocy w trudnych sytuacjach.

W czwartek na kampusie odbyły się także uroczystości upamiętniające Małgorzatę Dynak. W ramach obchodów posadzono miłorząb, który ma symbolizować pamięć, nadzieję i siłę. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy uczelni, studenci oraz mieszkańcy Warszawy, którzy chcieli uczcić pamięć zmarłej pracowniczki UW.

- Miniony rok był dla społeczności Uniwersytetu Warszawskiego czasem trudnej refleksji, ale także impulsem do budowania jeszcze bardziej odpowiedzialnej i bezpiecznej wspólnoty - podkreśla Robert Grey.