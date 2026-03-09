Dni Ursynowa 2026 zbliżają się wielkimi krokami. Jest data imprezy!

Dni Ursynowa 2026 - data, miejsce

Dni Ursynowa 2026 zostaną zorganizowane w piątek, 12 czerwca i sobotę, 13 czerwca. Sercem zabawy staną się okolice Kopy Cwila na terenie Parku im. Romana Kozłowskiego. Goście dotrą na teren imprezy przede wszystkim metrem, kończąc swoją podróż bezpośrednio na stacji Ursynów.

- Dni Ursynowa to jedno z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w kalendarzu naszej dzielnicy. To najlepszy moment, aby wspólnie świętować, słuchać dobrej muzyki i po prostu cieszyć się atmosferą Ursynowa. Jestem przekonany, że również w tym roku przygotowany program przyciągnie tysiące uczestników i sprawi, że będzie to wyjątkowy weekend - zaznaczył burmistrz dzielnicy Robert Kempa.

Koncerty i atrakcje na Dniach Ursynowa 2026

Zapowiedzi wydane przez dzielnicowy ratusz potwierdzają, że w trakcie zbliżających się Dni Ursynowa 2026 scena zgromadzi dziesięciu wykonawców reprezentujących odmienne style muzyczne. Dokładna lista artystów pozostaje na ten moment pilnie strzeżoną tajemnicą, a pełny line-up poznamy na miesiąc przed imprezą. Wszelkie nowe doniesienia na temat wydarzenia pojawiać się będą na portalach społecznościowych i oficjalnej stronie internetowej dzielnicy.

Choć nie znamy jeszcze nazwisk muzyków, którzy wystąpią na Dniach Ursynowa 2026, można się spodziewać, że na scenie nie zabraknie gwiazd. Poprzednia edycja przyciągnęła przecież takie legendy jak Urszula czy Majka Jeżowska. Organizatorzy ponownie zadbają o zróżnicowaną rozrywkę dla wszystkich pokoleń, czerpiąc wzorce z ubiegłorocznego harmonogramu. Z pewnością nie zabraknie m.in. popularnego pikniku z wydzielonymi obszarami do zabawy dla najmłodszych mieszkańców.

