Dolce&Gabbana Light Blue Summer Tour. Mobilny pop marki zawitał do Warszawy

Zainspirowane idyllicznym latem na Capri, nowe zapachy Light Blue Eau de Parfum oraz Light Blue Pour Homme Eau de Parfum przywołują wspomnienie słonecznych dni spędzonych nad morzem - świeżość morskiej bryzy, słoną nutę unoszącą się w powietrzu i skórę muśniętą słońcem. Sercem trasy jest specjalnie zaprojektowana instalacja, która zaprasza odwiedzających do zanurzenia się w świecie relaksu, radości i włoskiego stylu.

Kiosk Dolce&Gabbana, ozdobiony ikonicznym motywem Blu Mediterraneo, staje się centralnym punktem całego doświadczenia - przestrzenią stworzoną z myślą o celebrowaniu beztroskiego ducha lata. Wewnątrz na gości czekają interaktywne, spersonalizowane doświadczenia, które dzięki cyfrowym konsultacjom pozwalają odkryć świat zapachów Light Blue w nowoczesny i angażujący sposób. Miłośnicy piękna będą mogli również przetestować produkty makijażowe Dolce&Gabbana w dedykowanej strefie beauty. Dopełnieniem wydarzenia są angażujące aktywności przygotowane z myślą o odwiedzających, które zachęcają do wejścia w świat marki i aktywnego udziału w letnim doświadczeniu Dolce&Gabbana.

Goście będą mogli zrobić zdjęcie na tle ikonicznych skał Faraglioni, odpocząć w cieniu przy dźwiękach ulubionych utworów z jukeboxa Blu Mediterraneo, a także skorzystać z orzeźwiającej przerwy przy lemoniadzie inspirowanej cytrusowymi nutami kolekcji. Całości towarzyszyć będą ekskluzywne gadżety oraz tematyczne gry i aktywności. Udział w wydarzeniu można zarezerwować za pośrednictwem dedykowanej strony: https://lightbluesummertour.dolcegabbana.com.

THE TOUR:

WŁOCHY • ROMEPiazza San Silvestro 19.06 – 21.06NIEMCY • DÜSSELDORFJoachim Erwin Platz 30.06 – 04.07HOLANDIA • LEIDSCHENDAMWestfield Mall of the Netherlands 08.07 – 12.07POLSKA • WARSAWWestfield Arkadia 16.07 – 19.07FRANCJA • CANNESJardins Mondrian 30.07 – 02.08WŁOCHY • MARINA DI VARAZZEPorto Marina di Varazze 06.08 – 09.08WŁOCHY • RICCIONEPiazzale Roma 12.08 – 16.08WŁOCHY • CATANIAPiazza Università 20.08 – 23.08WŁOCHY • AGRIGENTOPiazzale Giglia a San Leone 27.08 – 30.08

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