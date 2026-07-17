Mężczyzna umierał na ulicy. Szokujące zachowanie przechodniów nagrały kamery

Tragedia na warszawskim Ursynowie. Złodzieje okradli umierającego

Do dramatycznego zdarzenia doszło w okolicy alei KEN na Ursynowie. Na chodniku leżał mężczyzna, który nie dawał żadnych oznak życia. Na miejsce wezwano ratowników medycznych, którzy przetransportowali 55-latka do szpitala, jednak pacjent zmarł mimo starań lekarzy.

Prawdziwe oburzenie wywołują fakty ujawnione podczas przeglądania miejskiego monitoringu. Funkcjonariusze pionu kryminalnego z miejscowego komisariatu dokładnie sprawdzili zapis z kamer, pokazujący sceny sprzed przyjazdu pogotowia. Zabezpieczone wideo rejestruje moment, gdy do poszkodowanego podchodzi para nieznajomych i z zimną krwią opróżnia jego kieszenie! Sprawcy przywłaszczyli sobie gotówkę, bilet komunikacji miejskiej, telefon oraz siatki z zakupami, a następnie spokojnie oddalili się z miejsca zdarzenia.

Policja z Ursynowa zatrzymała 44-latkę i 47-latka

Stróże prawa natychmiast rozpoczęli intensywne poszukiwania osób, które postanowiły bezwzględnie żerować na tragedii umierającego człowieka i bez skrupułów zagarnąć jego mienie.

- Intensywne czynności operacyjne doprowadziły kryminalnych do wytypowania podejrzanych. Policjanci zatrzymali 44-letnią kobietę oraz 47-letniego mężczyznę na terenie Ursynowa. Podczas przeszukania miejsca, w którym przebywali, odnaleziono m.in. skradziony telefon komórkowy oraz inne przedmioty należące do pokrzywdzonego. Zatrzymani przyznali się do kradzieży - przekazała asp. szt. Marta Haberska z ursynowskiej policji.

Podejrzani usłyszeli już zarzuty. Odpowiedzą przed sądem za wspólną kradzież o charakterze szczególnie zuchwałym oraz zignorowanie obowiązku udzielenia pomocy człowiekowi w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa karnego, grozi za to do 8 lat więzienia.

Mimo apelu ze strony śledczych o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego, prokuratura odrzuciła wniosek o tymczasowe aresztowanie sprawców. Wobec pary wprowadzono jedynie regularny dozór policyjny oraz ustanowiono oficjalny zakaz opuszczania terytorium kraju.

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