Zderzenie osobówek w Gumowie. Obie kierujące wylądowały w szpitalu

Zderzenie na DK10 w Gumowie

Wypadek miał miejsce w czwartek, 16 lipca, o poranku w miejscowości Gumowo w powiecie płońskim. Około godziny 7 rano na krzyżówce trasy krajowej numer 10 z lokalną drogą do Nowego Sarnowa zderzyły się dwa auta osobowe - Toyota oraz Skoda.

O szczegółach tego wypadku poinformowała sierżant Eliza Koźlicka z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. - Jak ustalili policjanci, 53-letnia mieszkanka Płońska, kierująca Toyotą, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej i skręcając w lewo w kierunku Dzierzążni, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu jadącej drogą krajową nr 10 w kierunku Płońska Skodzie, którą kierowała 34-letnia mieszkanka gminy Dzierzążnia. W wyniku tego doszło do zderzenia obu pojazdów - przekazała funkcjonariuszka.

Obie kierujące odniosły niegroźne obrażenia, dlatego przetransportowano je do szpitala na badania. Z relacji funkcjonariuszy wynika również jasno, że uczestniczki zdarzenia były całkowicie trzeźwe.

Wysoki mandat dla sprawczyni wypadku

Czynności służb mundurowych trwały w tym miejscu przez około pięć godzin. Ruch na trasie krajowej numer 10 odbywał się w tym czasie wyłącznie wahadłowo, co z kolei wywołało bardzo duże utrudnienia dla innych kierowców.

Starsza z kierujących poniosła odpowiedzialność finansową za spowodowanie całego zdarzenia. 53-latka z Toyoty otrzymała grzywnę w wysokości 1100 złotych, a jej konto kierowcy zasiliło dodatkowo 10 punktów karnych.

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