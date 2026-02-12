Dowództwo Generalne z nowym komunikatem. Polacy mogą usłyszeć huk

Polacy mogą usłyszeć huk, ale nie powinni się obawiać

O nadchodzących planowych lotach szkoleniowych z udziałem samolotów naddźwiękowych w polskiej przestrzeni powietrznej Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w mediach społecznościowych w czwartek, wczesnym popołudniem.

"W trakcie realizowanych ćwiczeń może dochodzić do przekraczania bariery dźwięku. Zjawisko to może powodować słyszalny huk (tzw. grom dźwiękowy), który jest naturalnym efektem lotu z prędkością większą niż prędkość dźwięku" - czytamy. W komunikacie podkreślono, że loty będą częścią szkolenia i rutynowego podtrzymywania gotowości operacyjnej. Całość odbędzie się pod nadzorem właściwych służb oraz zgodnie z przepisami.

"Obywatele mogą czuć się bezpiecznie"

"Loty nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców ani infrastruktury. Wszystkie operacje prowadzone są w sposób kontrolowany, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa" - zaznaczyli przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zapewniając, że "obywatele nie mają powodów do obaw i mogą czuć się bezpiecznie".

W komunikacie nie zamieszczono konkretnych terminów ani nie wskazano regionów, w których będą odbywały się loty. Występujące odgłosy mogą być chwilowo uciążliwe, jednak, jak wyżej podkreślono, nie powinny budzić niepokoju. Ćwiczenia tego typu są oczywiście niezbędne dla utrzymania wysokiego poziomu wyszkolenia pilotów oraz gotowości obronnych kraju. "Dziękujemy za wyrozumiałość" - dodali przedstawiciele Dowództwa.

