Dramat podczas majówki. Ojciec rozpalał grilla, śmigłowiec LPR zabrał 7-latka do szpitala

Wypadek w gminie Szydłowo. 7-latek z poważnymi oparzeniami

Do tego dramatycznego w skutkach incydentu doszło w minioną sobotę, 2 maja, na terenie prywatnej posesji zlokalizowanej w gminie Szydłowo. Czas spędzany w rodzinnym gronie nagle zamienił się w koszmar, gdy rozpoczęto przygotowywanie posiłku na świeżym powietrzu.

„Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, ojciec dziecka rozpalał grilla, używając płynnej podpałki. W trakcie dolewania cieczy na rozgrzany brykiet doszło do gwałtownego zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. W pobliżu znajdował się syn mężczyzny. W wyniku zdarzenia dziecko doznało poparzeń m.in. twarzy i szyi” - przekazała asp. szt. Anna Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Ranny chłopiec wymagał natychmiastowego wsparcia medycznego, dlatego na miejsce zadysponowano załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, która przetransportowała go drogą powietrzną do szpitala w Olsztynie. Funkcjonariusze pracują nad szczegółowym zrekonstruowaniem okoliczności, w jakich doszło do tego koszmarnego zdarzenia.

„Jedno jest pewne - w ciągu jednej chwili doszło do zdarzenia, w którym małe dziecko doznało ogromnego cierpienia i bólu. 7-letniego chłopca czeka długie leczenie. To zdarzenie to także ogromna trauma dla całej rodziny” - poinformowała asp. szt. Pawłowska.

Mławska policja apeluje o zachowanie ostrożności

Funkcjonariusze z mławskiej komendy zwracają się do mieszkańców z prośbą o zdrowy rozsądek i kategoryczne stosowanie się do podstawowych reguł bezpieczeństwa podczas przyrządzania jedzenia na ruszcie:

nigdy nie dolewaj płynnej podpałki do już rozpalonego ognia lub żaru

do rozpalania grilla węglowego używaj wyłącznie przeznaczonych do tego produktów, zgodnie z instrukcją producenta

podczas rozpalania grilla zachowuj bezpieczną odległość, trzymaj dzieci w bezpiecznej odległości od źródła ognia

przechowuj łatwopalne substancje z dala od wysokiej temperatury i poza zasięgiem dzieci

„Ogień i substancje łatwopalne mogą w ułamku sekundy doprowadzić do dramatycznych skutków. Wystarczy chwila, by beztroska zamieniła się w tragedię. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich” - przypominają mundurowi.

