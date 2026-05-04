Dramat podczas majówki. Ojciec rozpalał grilla, śmigłowiec LPR zabrał 7-latka do szpitala

Alicja Franczuk
2026-05-04 15:10

Rodzinne spotkanie w czasie długiego weekendu zakończyło się tragicznym wypadkiem na prywatnej posesji. Siedmioletni chłopiec doznał poważnych oparzeń ciała. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który natychmiast przetransportował poszkodowanego do olsztyńskiego szpitala.

Dramat podczas majówkowego grillowania. 7-latek dotkliwie poparzony

Autor: Pixabay.com

Wypadek w gminie Szydłowo. 7-latek z poważnymi oparzeniami

Do tego dramatycznego w skutkach incydentu doszło w minioną sobotę, 2 maja, na terenie prywatnej posesji zlokalizowanej w gminie Szydłowo. Czas spędzany w rodzinnym gronie nagle zamienił się w koszmar, gdy rozpoczęto przygotowywanie posiłku na świeżym powietrzu.

„Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, ojciec dziecka rozpalał grilla, używając płynnej podpałki. W trakcie dolewania cieczy na rozgrzany brykiet doszło do gwałtownego zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. W pobliżu znajdował się syn mężczyzny. W wyniku zdarzenia dziecko doznało poparzeń m.in. twarzy i szyi” - przekazała asp. szt. Anna Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Ranny chłopiec wymagał natychmiastowego wsparcia medycznego, dlatego na miejsce zadysponowano załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, która przetransportowała go drogą powietrzną do szpitala w Olsztynie. Funkcjonariusze pracują nad szczegółowym zrekonstruowaniem okoliczności, w jakich doszło do tego koszmarnego zdarzenia.

„Jedno jest pewne - w ciągu jednej chwili doszło do zdarzenia, w którym małe dziecko doznało ogromnego cierpienia i bólu. 7-letniego chłopca czeka długie leczenie. To zdarzenie to także ogromna trauma dla całej rodziny” - poinformowała asp. szt. Pawłowska.

Mławska policja apeluje o zachowanie ostrożności

Funkcjonariusze z mławskiej komendy zwracają się do mieszkańców z prośbą o zdrowy rozsądek i kategoryczne stosowanie się do podstawowych reguł bezpieczeństwa podczas przyrządzania jedzenia na ruszcie:

  • nigdy nie dolewaj płynnej podpałki do już rozpalonego ognia lub żaru
  • do rozpalania grilla węglowego używaj wyłącznie przeznaczonych do tego produktów, zgodnie z instrukcją producenta
  • podczas rozpalania grilla zachowuj bezpieczną odległość, trzymaj dzieci w bezpiecznej odległości od źródła ognia
  • przechowuj łatwopalne substancje z dala od wysokiej temperatury i poza zasięgiem dzieci

„Ogień i substancje łatwopalne mogą w ułamku sekundy doprowadzić do dramatycznych skutków. Wystarczy chwila, by beztroska zamieniła się w tragedię. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich” - przypominają mundurowi.

