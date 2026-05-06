Dramat w centrum stolicy. 60-latka wypadła z szóstego piętra

Dramat na ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie. Kobieta zginęła na miejscu

W środę (6 maja) krótko po godzinie 13, w ścisłym centrum stolicy doszło do tragicznego incydentu. Z okna na szóstym piętrze jednego z bloków przy ulicy Świętokrzyskiej wypadła 60-letnia kobieta. Na miejsce błyskawicznie skierowano zespoły ratownictwa medycznego oraz patrole policji. Obrażenia odniesione w wyniku upadku z dużej wysokości okazały się śmiertelne, a przybyły lekarz mógł jedynie oficjalnie stwierdzić zgon poszkodowanej. Informację o tragedii potwierdzili przedstawiciele śródmiejskiej komendy.

„Na miejscu cały czas pracują służby, które zabezpieczają teren. Całość nadzorowana jest przez prokuratora” – poinformował mł. asp. Kacper Wojteczko w rozmowie z „Super Expressem”.

Śledczy badają wypadek na Świętokrzyskiej. Policja zabezpiecza ślady

Teren tragedii błyskawicznie wygrodzono policyjnymi taśmami, aby umożliwić swobodne działanie technikom kryminalistyki. Funkcjonariusze, pracując pod ścisłym nadzorem prokuratury, rozpoczęli skrupulatne oględziny miejsca zdarzenia. Głównym celem mundurowych jest zgromadzenie wszelkich śladów, które pozwolą odtworzyć dokładny przebieg tych dramatycznych chwil w centrum miasta.

Trwa oczekiwanie na sekcję zwłok

Prowadzący śledztwo starają się precyzyjnie zrekonstruować wydarzenia, które miały miejsce w lokalu bezpośrednio przed wypadkiem. Obecnie funkcjonariusze nie wykluczają żadnej z możliwych hipotez. Decydującym elementem trwającego postępowania będą wyniki zaplanowanej sekcji zwłok. Zgromadzony materiał dowodowy ma pomóc prokuraturze w ostatecznym rozwikłaniu zagadki śmierci 60-letniej warszawianki.

Gdzie szukać wsparcia w kryzysie? Całodobowe telefony zaufania

W sytuacji, gdy odczuwasz przytłoczenie problemami, zmagasz się z myślami samobójczymi lub znasz kogoś, kto znajduje się w trudnym położeniu, nie wahaj się prosić o fachowe wsparcie. Do dyspozycji potrzebujących oddano bezpłatne linie pomocowe: