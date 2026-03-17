Dramatyczne sceny w prokuraturze. Marek Suski nagle złapał się za serce!

Przesłuchanie Marka Suskiego w Warszawie przerwane

Przed południem 17 marca śledczy z warszawskiej Prokuratury Okręgowej zaplanowali wideokonferencję z udziałem Marka Suskiego. Spotkanie dotyczyło sprawy gróźb karalnych, które w marcu ubiegłego roku miały paść pod adresem prokurator Ewy Wrzosek. Samo postępowanie w tym głośnym temacie nadzorują obecnie funkcjonariusze z Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.

Parlamentarzysta przybył do instytucji w towarzystwie swojego pełnomocnika, jednak na miejscu spotkał także pokrzywdzoną Ewę Wrzosek. Obecność prokurator wywołała ogromne zdziwienie u polityka. Rzecznik stołecznej Prokuratury Okręgowej Piotr Skiba zrelacjonował te wydarzenia w wywiadzie dla „Super Expressu”. Wyjaśnił, że Marek Suski wspomniał o ubiegłorocznej śmierci Barbary Skrzypek i jej rzekomych przyczynach.

„Stwierdził, że był zszokowany obecnością Ewy Wrzosek na tym przesłuchaniu. Stwierdził, że się źle czuje, prawdopodobnie dostał zawału i złapał się za serce”

Interwencja pogotowia u posła PiS Marka Suskiego

Deklaracje polityka Prawa i Sprawiedliwości wywołały natychmiastową reakcję. Do urzędu wezwano zespół ratownictwa medycznego. Śledczy potraktowali sprawę priorytetowo, pamiętając o wcześniejszych, ubiegłorocznych doniesieniach o problemach kardiologicznych Marka Suskiego. Jak dodaje Piotr Skiba dla „Super Expressu”, sytuacja szybko się uspokoiła.

„Po kilku minutach został przebadany. Nie został zabrany karetką do szpitala. O własnych siłach, na własnych nogach opuścił budynek prokuratury”

Nowy termin przesłuchania Marka Suskiego

Wtorkowe przesłuchanie ostatecznie w ogóle się nie zaczęło. Prokurator z Tarnowa wyznaczył dla polityka zupełnie inną datę. Kolejną próbę przesłuchania parlamentarzysty zaplanowano na 1 kwietnia.