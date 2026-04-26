Dramatyczne sceny w Warszawie. Ładował karetkę na lawetę, został przygnieciony

Mężczyzna przygnieciony przez karetkę do autobusu w Warszawie

Do opisywanego zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie, około godziny 15:20. Dramat rozegrał się na przystanku autobusowym Hynka 06 przy skrzyżowaniu ulic Łopuszańskiej i Hynka oraz Alei Krakowskiej.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 40-letni kierowca lawety wciągał na podest uszkodzoną karetkę, która stała właśnie na tym przystanku. Niestety, jeden z elementów utrzymujących pojazd odczepił się od karetki, w wyniku czego ta stoczyła się na mężczyznę i przygniotła go do autobusu, który właśnie stał na przystanku - przekazał w rozmowie z „Super Expressem” mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Funkcjonariusz dodał, że 40-latka z ciężkimi obrażeniami przewieziono do szpitala. Tam lekarze rozpoczęli walkę o jego zdrowie i życie.

Na miejscu pracowali mundurowi, którzy zajmują się dokładnym wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia.

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru