Dramatyczne sceny w Warszawie. Ładował karetkę na lawetę, został przygnieciony

Maria Hędrzak
2026-04-26 12:45

W sobotę, 25 kwietnia w Warszawie doszło do dramatycznego wypadku. Pracownik pomocy drogowej został przygnieciony przez ambulans, który wciągał na lawetę. 40-latek znalazł się między karetką i autobusem miejskim, stojącym akurat na przystanku. Poszkodowany z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala.

Ładował zepsutą karetkę na lawetę, urwał się uchwyt. Pojazd się stoczył do tyłu i przygniótł laweciarza do autobusu miejskiego. Mężczyzna walczy o życie
Galeria zdjęć 11

Mężczyzna przygnieciony przez karetkę do autobusu w Warszawie

Do opisywanego zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie, około godziny 15:20. Dramat rozegrał się na przystanku autobusowym Hynka 06 przy skrzyżowaniu ulic Łopuszańskiej i Hynka oraz Alei Krakowskiej.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 40-letni kierowca lawety wciągał na podest uszkodzoną karetkę, która stała właśnie na tym przystanku. Niestety, jeden z elementów utrzymujących pojazd odczepił się od karetki, w wyniku czego ta stoczyła się na mężczyznę i przygniotła go do autobusu, który właśnie stał na przystanku - przekazał w rozmowie z „Super Expressem” mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Funkcjonariusz dodał, że 40-latka z ciężkimi obrażeniami przewieziono do szpitala. Tam lekarze rozpoczęli walkę o jego zdrowie i życie.

Na miejscu pracowali mundurowi, którzy zajmują się dokładnym wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia.

Galeria zdjęć 11
wypadek
Policja
Warszawa