Dwie kraksy, siedem karetek. Co się stało pod Legionowem?

W powiecie legionowskim doszło do dwóch zdarzeń drogowych: kolizji w Wólce Radzymińskiej i czołowego zderzenia w Michałowie-Reginowie.

W Michałowie-Reginowie wszystkie osoby podróżujące pojazdami zostały ranne, co wymagało interwencji sześciu zespołów ratownictwa medycznego.

Łącznie pięć osób trafiło do szpitala.

Dwa wypadki w krótkim odstępie czasu

Pierwsze zgłoszenie o kolizji na drodze wojewódzkiej nr 631 w Wólce Radzymińskiej wpłynęło do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie o godzinie 13:33. Na miejsce zadysponowano strażaków z JRG Legionowo, WSP Zegrze oraz OSP Wólka Radzymińska, a także Zespół Ratownictwa Medycznego i policję. Jak informuje KP PSP w Legionowie, po przebadaniu przez ZRM osoby biorące udział w zdarzeniu nie wymagały hospitalizacji i pozostały na miejscu. Działania trwały około 1,5 godziny.

Zaledwie trzynaście minut później, o godzinie 13:46, służby otrzymały kolejne zgłoszenie, tym razem o zderzeniu czołowym dwóch samochodów osobowych w Michałowie-Reginowie. To zdarzenie okazało się znacznie poważniejsze w skutkach.

Czołowe zderzenie w Michałowie-Reginowie - sześć karetek w akcji

Na miejsce wypadku w Michałowie-Reginowie natychmiast skierowano dwa zastępy JRG Legionowo, OSP Wieliszew, OSP Legionowo oraz aż sześć zespołów ratownictwa medycznego. Jak przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, łącznie pięć osób podróżujących samochodami osobowymi wymagało hospitalizacji.

Działania strażaków skupiły się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pomocy medycznej poszkodowanym oraz usunięciu pozostałości pokolizyjnych z jezdni. Utrudnienia w ruchu trwały około 4 godzin.

