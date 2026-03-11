Strzały w centrum Warszawy. Ktoś wziął na cel szkołę

Strzały na Marszałkowskiej. Policja bada sprawę

Służby mundurowe badają sprawę alarmującego telefonu z warszawskiego Śródmieścia. Zgłoszenie pochodziło od przedstawicieli szkoły zlokalizowanej przy ulicy Marszałkowskiej. Pracownicy placówki zaalarmowali dyżurnego, że ich gmach został ostrzelany przy użyciu broni.

Ktoś strzelał do autobusu, tramwaju i samochodu z wiatrówki. Trwa policyjna obława

„Wpłynęła informacja od jednej z placówek oświatowych, że doszło tam do oddania strzałów w kierunku budynku. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, były to strzały z tzw. wiatrówki"

- przekazał "Super Expressowi" mł. asp. Jakub Pacyniak z komendy rejonowej w Śródmieściu. Natychmiast po zgłoszeniu na miejsce skierowano patrole. Mundurowi odgrodzili obszar wokół szkoły i rozpoczęli gromadzenie śladów. Zebrane dowody posłużą do zrekonstruowania przebiegu zajścia.

Policjant zaznacza, że żadna osoba przebywająca w pobliżu nie wymagała interwencji medycznej. Dotychczas nie wytypowano podejrzanych i nie dokonano żadnych zatrzymań w związku z tą sprawą.