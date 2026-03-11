Pogoda na Wielkanoc 2026. Słońce czy deszcz w Warszawie i na Mazowszu?

Kiedy wypada Wielkanoc 2026?

Ze względu na datę, w tym roku świętom powinna teoretycznie towarzyszyć typowo wiosenna aura. Niedziela Palmowa wypada 29 marca, z kolei Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny przypadają odpowiednio na 5 i 6 kwietnia. Sprawdzamy, czy długoterminowe przewidywania synoptyków są korzystne dla mieszkańców stolicy i Mazowsza.

Prognoza pogody na Wielkanoc 2026 dla Warszawy i Mazowsza

Jak wynika z informacji zaprezentowanych w serwisie AccuWeather, Wielki Tydzień w stolicy zapowiada się przeważnie pogodnie. W ciągu dnia termometry pokażą od 7°C do 12°C, choć noce mogą przynieść spadki temperatur nawet do zera. W Niedzielę Wielkanocną, 5 kwietnia, na termometrach do 12°C. Na niebie raczej dominować będzie słońce, szanse na deszcz są niewielkie. W Poniedziałek Wielkanocny, 6 kwietnia, temperatura utrzyma się na podobnym poziomie, jednak pojawi się więcej chmur. Ryzyko opadów nieznacznie wzrośnie, ale nadal pozostanie stosunkowo niskie.

Podobne warunki mają występować w całym woj. mazowieckim. Według długoterminowych prognoz IMGW na przełomie marca i kwietnia średnia maksymalna temperatura w regionie wyniesie 11°C, a w kolejnym tygodniu wzrośnie do 12°C. Z kolei średnie wartości minimalne utrzymają się w granicach 2-3°C.

Do świąt zostało jeszcze trochę czasu, dlatego warto mieć na uwadze, że obecne prognozy mogą oczywiście ulec zmianie. Sytuacja pogodowa bywa zmienna, więc najlepiej jest na bieżąco śledzić komunikaty publikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych przez IMGW.

