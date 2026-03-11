Nowy tunel powstaje w Rembertowie. Duże zmiany dla kierowców

Budowa tunelu w Rembertowie. Kluczowe szczegóły nowej inwestycji drogowej

Drogowcy ruszają z długo zapowiadaną budową bezkolizyjnego przejazdu pod linią kolejową w warszawskim Rembertowie. Nowoczesna przeprawa połączy ul. Marsa z Al. Chruściela "Montera", zastępując dotychczasowy przejazd przez tory. Równolegle ekipy budowlane zajmą się przebudową ul. Pociskowej, a ul. Bellony zostanie przedłużona do zlikwidowanego przejazdu kolejowego jako ulica jednokierunkowa z pasem rowerowym. Plan prac zakłada także stworzenie nowych rond.

W nowym tunelu znajdzie się jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu oraz przystanki autobusowe. Realizację przedsięwzięcia powierzono konsorcjum firm INTOP S.A. oraz INTOP Warszawa, a koszt zadania przekracza 134 mln zł. Finansowanie wspólnie pokryją władze stolicy oraz PKP PLK. Finał robót budowlanych zaplanowano na ostatnie miesiące 2027 r.

Utrudnienia w Warszawie - co się zmieni?

W środę, 11 marca o godz. 8:00 rozpoczęła się budowa przyłącza elektrycznego na ul. Strażackiej, a działania te potrwają do sobotniego wieczoru 14 marca. Stołeczny ratusz informuje, że w tych dniach zmotoryzowani pojadą od wyjazdu w okolicy sklepu spożywczego tylko w kierunku Al. Chruściela "Montera". W drugą stronę skorzystają z objazdu prowadzącego Al. Chruściela "Montera", ul. Cyrulików i ul. Zesłańców Polskich do ul. Strażackiej. Piesi nie przejdą natomiast chodnikiem między posesją przy Al. Chruściela "Montera" 29 a ul. Strażacką.

Następna faza zmian w organizacji ruchu wystartuje punktualnie o godzinie 7:00 w niedzielę, 15 marca. Drogowcy całkowicie wyłączą z użytku fragment ul. Cyrulików pomiędzy Gawędziarzy a Marsa, a także odcinek Al. Chruściela "Montera" ciągnący się od Strażackiej do Cyrulików. Dodatkowo kierowcy muszą przygotować się na zwężenie pasa ruchu na Al. Chruściela "Montera" przed pasami do Urzędu Dzielnicy (Chruściela "Montera" 28). Podobne utrudnienia polegające na zmniejszeniu szerokości jezdni pojawią się na ul. Cyrulików między posesją nr 63 a ul. Gawędziarzy.

"Skrzyżowania Cyrulików z Gawędziarzy i Marsa oraz Al. Chruściela »Montera« ze Strażacką pozostaną otwarte. Tak samo przejazd przez tory kolejowe na ul. Marsa. Zakazy ruchu ustawione przed placem budowy w Al. Chruściela »Montera« oraz na ul. Cyrulików od strony Marsa i Gawędziarzy nie będą dotyczyły dojeżdżających do posesji" - podkreślili przedstawiciele ratusza.

Ze względu na trwające roboty wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na: ul. Gawędziarzy (Cyrulików - Fiszera, Dziewosłęby - Fiszera), ul. Cyrulików (Cyrulików 63 - Gawędziarzy), ul. Konwisarskiej (Gawędziarzy - Al. Chruściela "Montera"), ul. Fiszera (Gawędziarzy - Republikańska), ul. Republikańskiej (Topograficzna - Cyrulików). Zaplanowano także ustawienie znaków zakazujących parkowania na odcinkach Republikańskiej, Cyrulików, Fiszera, Al. Chruściela "Montera" oraz Gawędziarzy. Dodatkowe ograniczenia obejmą samochody ciężarowe.

Na czas realizacji robót zaplanowano oczywiście objazdy, które poprowadzą ulicami: Cyrulików, Szatkowników, Czerwonych Beretów, Frontową, Topograficzną, Republikańską do Ronda Fieldorfa "Nila", a później Al. Chruściela "Montera", Strażacką, Zesłańców Polskich, Cyrulików i Marsa.

"Od strony Wesołej kierowcy ominą utrudnienia ulicami: Rekrucką, Łysakowską i Kaczeńca lub Płowiecką do Czecha, Traktu Brzeskiego i Al. Piłsudskiego. Następnie przez Sulejówek: Al. Piłsudskiego i Okuniewską z powrotem do Warszawy ul. Okuniewską do Cyrulików" - poinformowali urzędnicy.

Tunel w Rembertowie. Nowe trasy autobusów WTP i dojścia do pociągów

Piesi będą mogli dostać się na stację kolejową od strony tymczasowych przystanków na Cyrulików i Fiszera ulicami: Gawędziarzy, Konwisarską i Al. Chruściela "Montera". Z przystanku na Strażackiej do stacji PKP poprowadzi chodnik tymczasowy.

Początkowa faza utrudnień zaplanowana na okres od 11 do 14 marca wymusi jednokierunkową modyfikację tras dla miejskich autobusów oznaczonych numerami 143, 153, 199, 225 oraz nocnego N24. 15 marca pojazdy linii 143 i 199 powrócą na swoje stałe szlaki, natomiast linia 225 ponownie zacznie kursować Strażacką, Al. Chruściela "Montera", Paderewskiego i Czwartaków wprost do pętli PKP Mokry Ług. Zamiast linii 196 pasażerowie skorzystają ze 153, która ruszy z pętli Pastuszków (wybrane kursy) lub Mokry Ług do PKP Mokry Ług ulicami: Czwartaków, Paderewskiego, Al. Chruściela "Montera" do przystanku Rembertów-Ratusz, dalej Al. Chruściela "Montera", Republikańską, Topograficzną, Frontową, Czerwonych Beretów, Szatkowników, do pętli Rembertów-Kolonia/Gawędziarzy (w wybranych kursach).

"Podobną trasę w Rembertowie (bez podjazdów do przystanku Rembertów-Ratusz) będą miały autobusy nocne N24. Pojadą prosto ul. Żołnierską do Czwartaków i dalej jak 153, do pętli Rembertów-Kolonia" - podkreślili urzędnicy.

Kierowcy i pasażerowie zastanawiają się oczywiście, ile czasu będą musieli mierzyć się z reorganizacją ruchu wprowadzoną 15 marca. Przedstawicielka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Wioleta Rosłoniec wyjaśniła w rozmowie z "Super Expressem", że harmonogram utrudnień zależy w głównej mierze od tempa prac budowlanych.

- Przez dwa lata faktycznie utrudnienia będą, ale one będą się zmieniać. W zależności od tego, jaki etap prac będzie realizowany, tak też informacja od nas będzie aktualizowana - powiedziała.

