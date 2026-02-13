Dziś piątek trzynastego! Ten rok będzie wyjątkowy

W 2026 roku przypadają aż trzy piątki trzynastego. Dziś jest jeden z nich!

Uwaga! Dziś piątek trzynastego. Jeśli wierzysz w jego fatalną moc, musisz mieć się na baczności. Ale to nie wszystko! W 2026 roku kalendarz przyniesie aż trzy piątki trzynastego – maksymalną możliwą liczbę takich dni w jednym roku. Wypadną one 13 lutego, 13 marca oraz 13 listopada. Choć dla części osób to tylko ciekawostka, dla innych nadal jest to data, która wywołuje przerażenie. Jak jednak podkreśla antropolog dr Łukasz Sochacki z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozmowie z PAP, pytanie o „pecha” piątku trzynastego nie ma wiele wspólnego z nauką. – Nie istnieje coś takiego, jak uniwersalny, naturalny pech przypisany liczbom czy dniom tygodnia. Takie znaczenia zawsze są wytworem kultury – zapewnia. Skąd w ogóle wziął się ten przesąd?

"Trzynastka to o jedno za dużo. Wprowadza pęknięcie i chaos"

Jak tłumaczy dr Sochacki, w kulturze chrześcijańskiej piątek od stuleci ma szczególny status. To dzień kojarzony z męką i śmiercią Jezusa Chrystusa. Tradycyjnie był też dniem postu, wyrzeczeń i zakazów. – To dzień postu, wyrzeczenia i zakazów. A tam, gdzie pojawiają się ograniczenia, rodzi się niepewność i potrzeba ostrożności – zaznaczył dr Sochacki. W praktyce oznacza to, że piątek sam w sobie nigdy nie był „neutralny”. A dlaczego trzynaście?. W wielu tradycjach liczba 12 symbolizuje pełnię i harmonię: 12 miesięcy, 12 apostołów, 12 pokoleń Izraela. To liczba porządku. – Trzynastka to o jedno za dużo. Wprowadza pęknięcie i chaos – wyjaśnił antropolog. Symbolicznie oznacza więc przekroczenie normy. To liczba „nadmiaru”, która burzy uporządkowaną strukturę świata. Dr Sochacki zwraca uwagę na jeden z najważniejszych chrześcijańskich motywów: ostatnią wieczerzę, w której uczestniczyło trzynaście osób. Judasz – postać utożsamiana z zdradą – stał się w tej narracji figurą nadmiaru, kimś, kto wywraca porządek.

