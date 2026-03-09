Ewakuacja na Lotnisku Chopina. Co się stało?

Zuzanna Sekuła 11:11

W poniedziałek (9 marca) na Lotnisku Chopina doszło do groźnej sytuacji. Z powodu samotnie pozostawionego bagażu zarządzono ewakuację na terenie hali przylotów, podaje stacja TVN24.

i Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS