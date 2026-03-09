Ewakuacja na Lotnisku Chopina. Co się stało?

Alarm na Lotnisku Chopina. Ochrona weryfikuje porzuconą walizkę
W rozmowie z redakcją TVN24 Piotr Rudzki reprezentujący warszawski port lotniczy oficjalnie potwierdził te doniesienia i zwięźle wyjaśnił bezpośrednie przyczyny całego zamieszania.
"Poziom Przyloty, wyjście 1, został ewakuowany ze względu na pozostawiony bez opieki bagaż."
Uzupełnił, że szczegółowe dane dotyczące ostatecznej liczby wyprowadzonych pasażerów zostaną podane po całkowitym sfinalizowaniu akcji.
Obecnie w rejonie znaleziska intensywnie działają funkcjonariusze straży ochrony oraz specjalistyczne jednostki ratownicze, które odgradzają teren i weryfikują wszelkie okoliczności zdarzenia.