Ewakuacja na Uniwersytecie Warszawskim. Służby zabezpieczyły tajemniczy pojemnik

Akcja służb na Wydziale Biologii UW

Zdarzenie miało miejsce w środę, 25 lutego, chwilę po godzinie 13:00. Na terenie kampusu przy ulicy Miecznikowa 1, gdzie mieści się Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, pracownicy natknęli się na podejrzaną substancję. Sytuacja została uznana za na tyle poważną, że niezwłocznie zaalarmowano straż pożarną.

„- Na miejsce wysłano 8 zastępów straży pożarnej. Nasze urządzenia nic nie wskazały. Następnie działania przejęła policja. Na miejscu ewakuowano około 300 osób” - mówi nam dyżurny z Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Przedstawiciel straży pożarnej poinformował, że działania ratowników trwały mniej więcej dwie godziny. Do interwencji zadysponowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemicznego z JRG2, aby profesjonalnie ocenić zagrożenie. Niezidentyfikowany preparat był przechowywany w szczelnie zamkniętym pojemniku.

Co wykryli strażacy przy ulicy Miecznikowa?

Według doniesień portalu „Miejski Reporter”, analizy chemiczne trwały jeszcze po godzinie 15:00. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało siedem zastępów Państwowej Straży Pożarnej, wspieranych przez patrole policji. Cała operacja zakończyła się w okolicach godziny 16:00, kiedy to teren został oficjalnie przekazany funkcjonariuszom policji. Na obecnym etapie służby nie ujawniają, czym dokładnie była substancja znaleziona w budynku.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie