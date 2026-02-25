Postępy w śledztwie dotyczącym śmierci 16-letniej Mai. Sąd podjął decyzję ws. Bartosza G.

Zuzanna Sekuła
2026-02-25 13:34

W sprawie brutalnego zabójstwa nastolatki z Mławy nastąpił istotny krok proceduralny. W środę, 25 lutego, Sąd Okręgowy rozpatrzył wniosek płockiej prokuratury dotyczący podejrzanego Bartosza G. Informację o skierowaniu 18-latka na specjalistyczne badania potwierdził w rozmowie z "SE" prokurator Marcin Bagiński.

  • Dramat rozpoczął się pod koniec kwietnia 2025 roku, gdy zgłoszono zaginięcie 16-latki.
  • Makabrycznego odkrycia dokonano tydzień później, znajdując ciało dziewczyny w kontenerze na śmieci porzuconym w zaroślach.
  • Głównym podejrzanym o popełnienie morderstwa jest 18-letni znajomy ofiary, Bartosz G.

Bartosz G. zostanie zbadany przez psychiatrów

Wniosek złożony przez Prokuraturę Okręgową został pozytywnie rozpatrzony przez wymiar sprawiedliwości. Postanowienie sądu weszło w życie natychmiastowo, co oznacza rozpoczęcie procedury obserwacyjnej podejrzanego.

„Dziś sąd okręgowy przychylił się do wniosku Prokuratury Okręgowej i zarządził zastosowanie obserwacji. Decyzja została niezwłocznie wdrożona do realizacji. Na obecnym etapie, z uwagi na dobro postępowania, nie udzielamy informacji dotyczących szczegółów”

Taką wypowiedź dla „Super Expressu” sformułował Marcin Bagiński, zastępca Prokuratora Okręgowego w Płocku.

