Postępy w śledztwie dotyczącym śmierci 16-letniej Mai. Sąd podjął decyzję ws. Bartosza G.

- Dramat rozpoczął się pod koniec kwietnia 2025 roku, gdy zgłoszono zaginięcie 16-latki.
- Makabrycznego odkrycia dokonano tydzień później, znajdując ciało dziewczyny w kontenerze na śmieci porzuconym w zaroślach.
- Głównym podejrzanym o popełnienie morderstwa jest 18-letni znajomy ofiary, Bartosz G.
Bartosz G. zostanie zbadany przez psychiatrów
Wniosek złożony przez Prokuraturę Okręgową został pozytywnie rozpatrzony przez wymiar sprawiedliwości. Postanowienie sądu weszło w życie natychmiastowo, co oznacza rozpoczęcie procedury obserwacyjnej podejrzanego.
„Dziś sąd okręgowy przychylił się do wniosku Prokuratury Okręgowej i zarządził zastosowanie obserwacji. Decyzja została niezwłocznie wdrożona do realizacji. Na obecnym etapie, z uwagi na dobro postępowania, nie udzielamy informacji dotyczących szczegółów”
Taką wypowiedź dla „Super Expressu” sformułował Marcin Bagiński, zastępca Prokuratora Okręgowego w Płocku.