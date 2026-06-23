Fałszywe mandaty z autostrady A4! Klikniesz i stracisz pieniądze

Fałszywe SMS-y o mandatach na A4. Przestępcy liczą na twój pośpiech

Sezon wakacyjny to czas żniw dla cyberprzestępców. Wzmożony ruch na drogach sprawia, że łatwiej uwierzyć w niespodziewany mandat. Teraz oszuści wzięli na celownik kierowców, podszywając się pod firmę Stalexport Autostrada Małopolska S.A., zarządzającą płatnym odcinkiem A4. Rozsyłają SMS-y z fałszywą informacją o mandacie za zbyt szybką jazdę. W wiadomości znajduje się link, w który należy rzekomo kliknąć, by szybko opłacić należność i uniknąć dodatkowych kosztów. To oczywiście kłamstwo i próba manipulacji. Przestępcy liczą na to, że kierowca zadziała impulsywnie i pod presją czasu ureguluje wymyślony mandat.

Mechanizm tego oszustwa jest prosty. Gdy ofiara kliknie w podesłany link, zostaje przekierowana na przygotowaną przez naciągaczy stronę internetową, do złudzenia przypominającą jakiś oficjalny serwis. Tam wyłudzane są kluczowe informacje, takie jak numer rejestracyjny samochodu i dane karty płatniczej. Podanie tych danych daje przestępcom dostęp do naszych pieniędzy.

Zasady bezpieczeństwa w sieci. Co zrobić, gdy wpadniemy w pułapkę?

Podstawowa zasada brzmi, aby nigdy nie wchodzić w linki pochodzące z podejrzanych lub nieznanych źródeł. Równie ważne jest, by nie podawać danych swojej karty na witrynach, do których prowadzą linki z niespodziewanych wiadomości SMS czy e-maili. Takie próby oszustwa należy zignorować, usuwając wiadomość i blokując numer nadawcy. Jeśli jednak zdarzyło się nam wpisać dane na fałszywej stronie, kluczowy jest czas reakcji. Należy błyskawicznie skontaktować się ze swoim bankiem w celu zastrzeżenia karty i zmiany limitów płatności. Warto pamiętać, że po takim incydencie oszuści mogą ponowić próbę ataku, podszywając się pod pracowników banku czy instytucji państwowych. Prawdziwe mandaty i opłaty nigdy nie są egzekwowane poprzez linki – w razie wątpliwości zawsze należy samodzielnie sprawdzić informacje na oficjalnych stronach instytucji.

Sonda Czy Ty lub ktoś z Twojej rodziny padł kiedyś ofiarą oszustów? Tak Nie

Otrzymujemy informacje o reaktywacji oszustwa o wystawieniu rzekomego mandatu "za wykroczenie drogowe". Tym razem zamiast wizerunku mObywatela, przestępcy podszywają się pod markę Stalexport Autostrada Małopolska @A4KatKra. https://t.co/sngSVkHf7L pic.twitter.com/Ivetlmm2bu— CERT Orange Polska (@CERT_OPL) June 23, 2026

Quiz. Efekt Mandeli. Czy rzeczywistość Cię oszukuje? Pytanie 1 z 9 Czy słynne zdanie "Luke im your father" faktycznie padło w "Gwiezdnych wojnach"? Tak to przecież słynny cytat Nie, to zdanie nigdy nie padło Następne pytanie