Kolejny 15-letni Ukrainiec utonął! Tragedia w Zielonce 

Tragedia na gliniankach w Zielonce. Utonął 15-letni chłopiec

Kolejne utonięcie na Mazowszu! Tragedia rozegrała się dziś, we wtorek 23 czerwca po południu na tak zwanych gliniankach, czyli stawach w Zielonce w powiecie wołomińskim. Około godziny 15.10 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o nastolatku, który zniknął pod wodą podczas kąpieli. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nad zbiornikiem przebywało trzech chłopców w wieku około 15 lat. Nastolatkowie korzystali z ciepłej pogody i kąpali się w wodzie. Skakali z pomostu, pływali przy brzegu, a później oddalili się w kierunku środka akwenu. W pewnym momencie jeden z chłopców zaczął mieć problemy z utrzymaniem się na powierzchni. Według relacji świadków próbował jeszcze walczyć z wodą, ale szybko opadał z sił. Pomóc próbował mu kolega, który podpłynął do niego. Mimo tej próby 15-latek z Ukrainy po chwili zniknął pod wodą.

Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, ratowników medycznych, policję oraz specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Warszawy. Rozpoczęła się akcja poszukiwawcza. Ratownicy przeszukiwali zarówno powierzchnię zbiornika, jak i jego dno. Poszukiwania trwały blisko godzinę. W końcu jeden z nurków odnalazł ciało chłopca pod wodą i wydobył je na brzeg. Niestety było już za późno na ratunek. Ratownicy stwierdzili zgon nastolatka. Policja przekazała, że dwaj pozostali chłopcy byli trzeźwi. Obecnie funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności tragedii. Śledczy będą ustalać, jak przebiegały wydarzenia i co doprowadziło do utonięcia.

W niedzielę w Wiśle na warszawskiej Pradze-Północ również zniknął pod wodą 15-letni obywatel Ukrainy

To kolejny tragiczny przypadek nad wodą w ostatnich dniach. W niedzielę w Wiśle na warszawskiej Pradze-Północ również zaginął 15-letni obywatel Ukrainy. Służby nadal prowadzą poszukiwania jego ciała. Ratownicy po raz kolejny przypominają, że kąpiel w niestrzeżonych miejscach może być bardzo niebezpieczna. Takie zbiorniki często mają strome spady dna, nierówne podłoże i miejsca o dużej głębokości. Dodatkowym zagrożeniem są zimne prądy oraz słaba widoczność pod wodą. Wystarczy chwila zmęczenia, skurcz mięśni lub nagła panika, aby doszło do tragedii. Dlatego służby apelują, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk i nie przeceniać swoich umiejętności pływackich. Według danych służb od początku kwietnia w Polsce utonęło już 60 osób. Wraz z nadejściem wakacji ratownicy spodziewają się większej liczby osób wypoczywających nad wodą i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.

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