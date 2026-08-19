Rodzina z 2-letnim dzieckiem w rozbitym aucie. Czołowe zderzenie przy zoo

Rodzina z małym dzieckiem trafiła do szpitala po czołowym zderzeniu dwóch samochodów.

80-letni kierowca Opla zjechał na przeciwległy pas i uderzył w prawidłowo jadącego Nissana.

Wszyscy uczestnicy byli trzeźwi, a kierowca Opla został ukarany mandatem.

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Warszawa. Czołowe zderzenie aut przy ZOO

We wtorek (18 sierpnia) po godzinie 21, na wysokości Warszawskiego ZOO, Opel prowadzony przez 80-letniego mężczyznę zjechał na przeciwległy pas. Kierowca Nissana nie miał szans uniknąć zderzenia. Samochody zderzyły się czołowo. Jednym z samochodów podróżowali rodzice z małym dzieckiem.

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Na miejsce ruszyli ratownicy, strażacy i policjanci. Rodzina została dokładnie przebadana. Cała trójka trafiła do szpitala, gdzie lekarze sprawdzili, czy w wyniku zderzenia nie doszło do poważniejszych obrażeń. Na szczęście tym razem skończyło się na strachu. Życiu rodziny nic nie zagrażało, a po wykonaniu badań wszyscy jeszcze tej samej nocy opuścili szpital.

Kierowcy byli trzeźwi. 80-latek ukarany mandatem

Policjanci sprawdzili obu kierowców. Żaden z nich nie był pod wpływem alkoholu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że odpowiedzialność za kolizję ponosi 80-letni kierowca Opla. Został ukarany mandatem.

Przez pewien czas kierowcy musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Wybrzeże Helskie zostało zablokowane w obu kierunkach, a służby pracowały na miejscu, zabezpieczając rozbite samochody i usuwając skutki zderzenia. Po zakończeniu działań droga została ponownie otwarta.

Źródło: Miejski Reporter