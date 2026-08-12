Wypadek na przejściu pod Warszawą. BMW uderzyło w 16-letnią rowerzystkę

Dramatyczny wypadek miał miejsce w niedzielę 9 sierpnia w Józefowie. Młoda rowerzystka wjechała na pasy, gdzie z impetem uderzyło w nią BMW. Poszkodowana została odrzucona na kilkanaście metrów. Obecnie w szpitalu trwa dramatyczna walka o uratowanie życia 16-latki.

„Nastolatka została zabrana do szpitala w bardzo ciężkim stanie” – przekazał mediom podkom. Patryk Domarecki z otwockiej Komendy Powiatowej Policji.

Funkcjonariusze szczegółowo analizują okoliczności całego zdarzenia. Wstępne wnioski śledczych wskazują, że dziewczyna pokonywała zebrę bez zsiadania z jednośladu. Przepisy mówią jasno, że w przypadku braku dedykowanej ścieżki, rowerzysta musi zsiąść z pojazdu i bezpiecznie przeprowadzić go na drugą stronę jezdni.

Niedzielna tragedia skłoniła lokalnych urzędników do natychmiastowych działań. „Wystąpiliśmy do zarządcy drogi o instalację w tym miejscu sygnalizacji świetlnej” – poinformowali oficjalnie przedstawiciele Miasta Józefów.