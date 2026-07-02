Filmowa Stolica Lata 2026 - REPERTUAR. Jakie filmy zobaczymy w Warszawie w tegoroczne wakacje?

Lato w Warszawie od lat kojarzy się z kinem plenerowym. W czasie wakacji w wielu miejscach stolicy organizowane są bezpłatne pokazy filmowe pod gołym niebem, które co roku przyciągają tłumy widzów. Zebraliśmy dla Was wszystkie najciekawsze cykle w jednym miejscu. Sprawdźcie, gdzie latem 2026 będzie można za darmo obejrzeć filmy w warszawskich kinach plenerowych.