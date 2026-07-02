Filmowa Stolica Lata 2026 - REPERTUAR. Jakie filmy zobaczymy w Warszawie w tegoroczne wakacje?

Spis treści
- Metro Słodowiec
- Kopa Cwila
- Park Picassa
- Dorożkarnia
- Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny
- Plaża Romantyczna
- Centrum Myśli Jana Pawła II
- Park im. J. Polińskiego
- Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów
- Cytadela
- Park Balaton
- Ogród Saski
- Park OPAK
- Stawy Brustmana
- POLIN – Muzeum Historii Żydów Polskich
- Mokotów (Urle)
- Mokotów (Służew nad Dolinką)
- Mokotów (Przy fontannach)
Podczas wakacji niemal każdego dnia w Warszawie będzie można wybrać się na przynajmniej jeden bezpłatny seans kina plenerowego. Spośród bogatej oferty wybraliśmy najciekawsze miejsca, w których warto obejrzeć film pod gołym niebem. Pokazy odbywają się w różnych częściach miasta i są dostępne dla wszystkich. Większość seansów rozpoczyna się tuż po zachodzie słońca – w lipcu nieco później, natomiast w sierpniu i wrześniu wcześniej. Oto pełny harmonogram seansów w ramach Filmowej Stolicy Lata 2026.
Metro Słodowiec
- 2 lipca (czw.) 21:30–00:00 – Amadeusz (reż. Milos Forman)
- 9 lipca (czw.) 21:30–23:34 – Perfect Days (reż. Wim Wenders)
- 16 lipca (czw.) 21:30–23:03 – Larp. Miłość, trole i inne questy (reż. Kordian Kądziela)
- 23 lipca (czw.) 21:30–23:48 – Wyspa tajemnic (reż. Martin Scorsese)
- 6 sierpnia (czw.) 21:00–23:03 – Fałszerz stulecia (reż. Jean-Paul Salomé)
- 13 sierpnia (czw.) 21:00–22:37 – Moje ulubione ciasto (reż. Maryam Moghaddam, Behtash Sanaeeha)
- 20 sierpnia (czw.) 21:00–23:01 – Trzej muszkieterowie i D'Artagnan (reż. Martin Bourboulon)
Kopa Cwila
- 3 lipca (pt.) 21:30–23:40 – Norymberga (reż. James Vanderbilt)
- 10 lipca (pt.) 21:30–23:30 – Tajny Agent (reż. Kleber Mendonça Filho)
- 17 lipca (pt.) 21:30–23:30 – La Grazia (reż. Paolo Sorrentino)
- 24 lipca (pt.) 21:30–23:24 – F1: Film (reż. Joseph Kosinski)
- 7 sierpnia (pt.) 21:00–22:43 – Wysokie i niskie tony (reż. Emmanuel Courcol)
- 14 sierpnia (pt.) 21:00–22:50 – Ostatni wiking (reż. Anders Thomas Jensen)
- 21 sierpnia (pt.) 21:00–22:40 – Dalej jazda 2 (reż. Mariusz Kuczewski)
Park Picassa
- 3 lipca (pt.) 21:30–23:15 – Kneecap. Hip-hopowa rewolucja (reż. Rich Peppiatt)
- 10 lipca (pt.) 21:30–23:07 – Follemente. W tym szaleństwie jest metoda (reż. Paolo Genovese)
- 17 lipca (pt.) 21:30–23:59 – Wielki Marty (reż. Josh Safdie)
- 24 lipca (pt.) 21:30–23:20 – Ostatni wiking (reż. Anders Thomas Jensen)
- 7 sierpnia (pt.) 21:00–23:02 – Dzikie historie (reż. Damián Szifron)
- 14 sierpnia (pt.) 21:00–22:45 – Fuks 2 (reż. Maciej Dutkiewicz)
- 21 sierpnia (pt.) 21:00–22:45 – Drama (reż. Kristoffer Borgli)
Dorożkarnia
- 3 lipca (pt.) 21:30–23:03 – W deszczowy dzień w Nowym Jorku (reż. Woody Allen)
- 10 lipca (pt.) 21:30–23:14 – Ze śmiercią jej do twarzy (reż. Robert Zemeckis)
- 17 lipca (pt.) 21:30–23:33 – Julie & Julia (reż. Nora Ephron)
- 24 lipca (pt.) 21:30–23:04 – Miłość po włosku (reż. James D'Arcy)
- 7 sierpnia (pt.) 21:00–22:45 – Drama (reż. Kristoffer Borgli)
- 21 sierpnia (pt.) 21:00–23:19 – Najlepiej, jak potrafisz (reż. James L. Brooks)
Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny
- 3 lipca (pt.) 22:00–23:30 – Zidane, portret XXI wieku (reż. Douglas Gordon i Philippe Parreno)
- 10 lipca (pt.) 22:00–23:35 – Gidget (reż. Paul Wendkos)
- 17 lipca (pt.) 22:00–23:37 – Maiden (reż. Alex Holmes)
- 24 lipca (pt.) 22:00–23:36 – Pięć diabłów (reż. Léa Mysius)
- 7 sierpnia (pt.) 22:00–00:00 – Córka (reż. Maggie Gyllenhaal)
- 14 sierpnia (pt.) 22:00–23:34 – Paulina na plaży (reż. Éric Rohmer)
- 21 sierpnia (pt.) 22:00–23:56 – Animal (reż. Sofi Exarchou)
Plaża Romantyczna
- 5 lipca (niedz.) 21:30–23:40 – Norymberga (reż. James Vanderbilt)
- 12 lipca (niedz.) 21:30–23:50 – Substancja (reż. Coralie Fargeat)
- 19 lipca (niedz.) 21:30–23:25 – Bad Boys: Ride or Die (reż. Adil El Arbi, Bilall Fallah)
- 9 sierpnia (niedz.) 21:00–22:37 – Follemente. W tym szaleństwie jest metoda (reż. Paolo Genovese)
- 16 sierpnia (niedz.) 21:00–22:45 – Drama (reż. Kristoffer Borgli)
- 9 września (śr.) 21:00–22:54 – F1: Film (reż. Joseph Kosinski)
Centrum Myśli Jana Pawła II
- 8 lipca (śr.) 20:45–22:09 – Miesiąc miodowy (reż. Zhanna Ozima)
- 8 lipca (śr.) 22:15–23:42 – Wojna porcelanowa (reż. B. Bellomo, S. Leontjew)
- 9 lipca (czw.) 20:15–21:57 – Smak poziomek (reż. Tatyana Pandurska)
- 15 lipca (śr.) 20:45–22:03 – Łabędzi śpiew Fiodora Ozerowa (reż. Jurij Semaszko)
- 15 lipca (śr.) 21:15–21:55 – Bajka (reż. Jakub Stankiewicz)
- 16 lipca (czw.) 20:15–21:48 – Zanim zapomnę (reż. Stanislav Donchev)
- 22 lipca (śr.) 20:45–22:22 – Nie płacz, motylku (reż. Dương Diệu Linh)
- 23 lipca (czw.) 20:15–22:09 – Lekcje Błagi (reż. Stefan Komandarew)
- 5 sierpnia (śr.) 20:15–21:56 – Jesteś wszechświatem (reż. Pawło Ostrikow)
- 5 sierpnia (śr.) 22:15–23:50 – Pieśni płonącej ziemi (reż. Olha Żurba)
- 6 sierpnia (czw.) 20:15–21:36 – Lecąc z płetwami (reż. Maria Averina)
- 12 sierpnia (śr.) 20:15–21:15 – Cycle Mahesh (reż. Suhel Banerjee)
- 12 sierpnia (śr.) 21:30–23:06 – Świat jest rodziną (reż. Anand Patwardhan)
- 19 sierpnia (śr.) 20:15–21:55 – Księżyc to mój ojciec (reż. George Ovashvili)
- 2 września (śr.) 20:15–21:47 – Kukangi nie płaczą (reż. Phạm Ngọc Lân)
- 9 września (śr.) 20:15–21:50 – Panoptykon (reż. George Sikharulidze)
Park im. J. Polińskiego
- 8 lipca (śr.) 21:30–23:15 – Fuks 2 (reż. Maciej Dutkiewicz)
- 15 lipca (śr.) 21:30–23:19 – Civil War (reż. Alex Garland)
- 22 lipca (śr.) 21:30–23:30 – Iluzja 3 (reż. Ruben Fleischer)
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów
- 9 lipca (czw.) 21:30–23:12 – Cudowne życie (reż. Ken Scott)
- 23 lipca (czw.) 21:30–23:25 – Ścieżki życia (reż. Marianne Elliott)
- 6 sierpnia (czw.) 21:00–22:37 – Follemente (reż. Paolo Genovese)
- 20 sierpnia (czw.) 21:00–22:38 – Eleonora wspaniała (reż. Scarlett Johansson)
Cytadela
- 11 lipca (sob.) 21:30–22:30 – Zrodzeni do Szabli (reż. Paweł Deląg)
- 18 lipca (sob.) 21:30–23:09 – Dywizjon 303 (reż. Denis Delić)
- 1 sierpnia (sob.) 21:00–22:31 – Kanał (reż. Andrzej Wajda)
- 8 sierpnia (sob.) 21:00–22:26 – Niewinni czarodzieje (reż. Andrzej Wajda)
- 15 sierpnia (sob.) 21:00–22:39 – Brzezina (reż. Andrzej Wajda)
Park Balaton
- 14 lipca (wt.) 21:30–23:24 – F1: Film (reż. Joseph Kosinski)
- 21 lipca (wt.) 21:30–23:42 – Emilia Perez (reż. Jacques Audiard)
- 4 sierpnia (wt.) 21:00–23:14 – Gran Turismo (reż. Neill Blomkamp)
- 11 sierpnia (wt.) 21:00–23:39 – Elvis (reż. Baz Luhrmann)
Ogród Saski
- 22 lipca (śr.) 21:30–00:00 – Wielki Błękit (reż. Luc Besson)
- 5 sierpnia (śr.) 21:00–22:43 – Kopnięci w czasie (reż. Vinciane Millereau)
- 12 sierpnia (śr.) 21:00–22:30 – Niech to diabli (reż. Louise Courvoisier)
- 19 sierpnia (śr.) 21:00–22:42 – Poczta głosowa (reż. Fabienne Godet)
Park OPAK
- 23 lipca (czw.) 21:30–23:10 – Dalej Jazda 2 (reż. Mariusz Kuczewski)
- 6 sierpnia (czw.) 21:00–22:40 – Miłość na pierwszą stronę (reż. Maria Sadowska)
- 13 sierpnia (czw.) 21:00–22:55 – Boże Ciało (reż. Jan Komasa)
Stawy Brustmana
- 7 sierpnia (pt.) 21:00–23:48 – Wielki Błękit (reż. Luc Besson)
- 14 sierpnia (pt.) 21:00–22:39 – Sny o słoniach (reż. Werner Herzog)
- 21 sierpnia (pt.) 21:00–22:53 – Twister (reż. Jan de Bont)
- 4 września (pt.) 21:00–23:13 – Księżniczka Mononoke (reż. Hayao Miyazaki)
POLIN – Muzeum Historii Żydów Polskich
- 5 sierpnia (śr.) 21:00–22:28 – Producenci (reż. Mel Brooks)
- 12 sierpnia (śr.) 21:00–22:32 – Mateczka (reż. Józef Green, Konrad Tom)
- 19 sierpnia (śr.) 21:00–23:31 – Zabawna dziewczyna (reż. William Wyler)
Mokotów (Urle)
- 2 sierpnia (niedz.) 21:00–23:24 – Casino Royale (reż. Martin Campbell)
Mokotów (Służew nad Dolinką)
- 9 sierpnia (niedz.) 21:00–22:46 – Quantum of Solace (reż. Marc Forster)
Mokotów (Przy fontannach)
- 16 sierpnia (niedz.) 21:00–23:23 – Skyfall (reż. Sam Mendes)