Gdzie znajduje się dworek z serialu "Ranczo"? Posiadłość Lucy skrywa niezwykłą historię

Fenomen serialu "Ranczo". Produkcja jest hitem na platformie Netflix

Opowieść o losach mieszkańców fikcyjnych Wilkowyj to bez wątpienia jeden z największych fenomenów polskiej telewizji. Widzowie pokochali tę produkcję za trafne i pełne humoru zderzenie prowincjonalnej mentalności z wielką polityką, a także niezwykle wyraziste postacie. Satyryczne spojrzenie na polską wieś, w połączeniu z błyskotliwymi wymianami zdań, zapewniło serialowi stałe miejsce w rodzimej popkulturze. W pamięci sympatyków formatu na zawsze zapisał się również charakterystyczny budynek, do którego prosto zza oceanu wprowadziła się główna bohaterka, Lucy Wilska.

Gdzie leży dworek Lucy z "Rancza"? Prawdziwa lokalizacja zaskakuje fanów

Choć wielu miłośników produkcji jest przekonanych, że serialowa posiadłość znajduje się w Jeruzalu, czyli telewizyjnych Wilkowyjach, prawda wygląda zupełnie inaczej. Słynny dom zlokalizowany jest w miejscowości Sokule, na terenie gminy Wiskitki w województwie mazowieckim, ponad godzinę jazdy od głównego planu zdjęciowego.

To autentyczny zabytek pochodzący z XVIII wieku. W okresie II wojny światowej mury tego obiektu służyły jako schronienie dla żołnierzy Armii Krajowej. Obecnie posiadłość znajduje się w rękach prywatnych, dlatego turyści nie mają możliwości legalnego zwiedzania jej wnętrz.

Sukces "Rancza" nie przemija. Widzowie wciąż wracają do Wilkowyj

Mimo upływu lat od zakończenia premierowej emisji, "Ranczo" nie traci na znaczeniu. Kolejne reemisje sprawiają, że tytuł nieustannie zyskuje zupełnie nowych sympatyków z młodszego pokolenia. Jednocześnie autentyczne lokacje, w których powstawały zdjęcia telewizyjne, wciąż budzą ogromne zainteresowanie i żyją własnym, turystycznym życiem w świadomości widzów z całej Polski.